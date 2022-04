UGT CyL apela a la "sensatez" y aconseja seguir con mascarilla en empresas donde no sea posible guardar distancias

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Castilla y León ha apelado a la "sensatez de las empresas" para que "no antepongan criterios económicos a la seguridad y la salud de las personas trabajadoras" ante el anuncio de que el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio en interiores a partir de este martes, 20 de abril, opción que, según recomienda, no se haga efectiva en aquellos centros de trabajo donde no sea posible mantener las distancias de seguridad.

Desde que se anunció la medida de eliminación de las mascarillas en interiores, UGT apunta que son muchas las personas trabajadoras que se han acercado a la sede del sindicato para saber cómo puede afectarles la medida en sus centros de trabajo.

Explica, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que las consultas provienen, sobre todo, de aquellos que trabajan en sectores donde es muy difícil mantener las distancias de seguridad, bien porque se trata de lugares de pública concurrencia con alta concentración de personas, bien porque la actividad, por la configuración física de los puestos de trabajo, hace muy difícil mantener las medidas de protección aconsejadas hasta el momento.

Ese es el caso, por ejemplo, de los denominados contact center, de las peluquerías o de los centros de estética, entre otros. Y es que, salvo en aquellas actividades donde seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas, como sucede en los centros sanitarios, los centros sociosanitarios residenciales y los transportes, en el resto la obligatoriedad dependerá del criterio que marque la empresa.

Sin embargo, según advierte la organización sindical, esto no significa que la empresa de manera discrecional pueda decidir sobre tal cuestión, sino que la decisión deberá basarse en la recomendación que realice su servicio de prevención y siempre tras haber analizado el riesgo.

RIGOR DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Por eso, para UGT "es necesario exigir a los servicios de prevención que realicen una evaluación del riesgo de exposición a la Covid-19 ajustada a las características del trabajo y a las condiciones de especial vulnerabilidad que puedan presentar algunos trabajadores".

"De esta manera", de acuerdo con la Secretaría de Salud Laboral y Seguridad de UGT Castilla y León, "sea cual sea la decisión que se adopte, quedaría garantizada la seguridad y salud de las personas trabajadoras".

Desde el sindicato recomiendan a las empresas donde no sea posible mantener las distancias (1,5 metros), no haya ventilación suficiente o exista una alta concentración de personas o personas especialmente vulnerables que, "por sensatez", se mantenga la obligación de utilizar mascarillas y que "no antepongan los criterios económicos a la seguridad y salud de sus empleados".

Recuerda en este sentido que utilizar las mascarillas se ha perfilado como una de las medidas más eficaces para contener la propagación del virus en los centros de trabajo.

Por eso, los responsables de Salud Laboral de UGTCyL advierten de que aunque se ha conseguido un nivel de inmunidad muy alto gracias a las vacunas, el virus sigue entre nosotros y la mascarilla puede ser la única barrera entre el coronavirus y la persona trabajadora.