UGT CyL cree que el aumento de la producción industrial no supone una mejora del empleo y pide un gran pacto industrial

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT-FICA Castilla y León considera que el "fuerte aumento" de la producción industrial no se está traduciendo en una mejora del empleo" por lo que ante un contexto de transformación, digitalización y electrificación de la industria, yun escenario internacional complejo, "es más necesario que nunca que el poder político cierre filas y alcance un gran Pacto de Estado por la Industria".

A pesar de un aumento del IPI en Castilla y León un 12,8 por ciento el pasado mes de noviembre y un descenso del paro en general, UGT FICA ha apuntado que el descenso del desempleo en la industria ha sido mínimo "apenas 118 menos que hace un año, lo que supone una caída interanual del 1,4 por ciento, muy alejada del crecimiento productivo registrado".

Por ello, para el sindicato, esta evolución evidencia que "el fuerte aumento de la producción industrial no se está traduciendo en una mejora equivalente del empleo", y apunta a procesos de automatización, reorganización productiva o externalización que incrementan la actividad "sin generar puestos de trabajo suficientes ni de calidad".

Asimismo, UGT FICA que "el crecimiento industrial no está teniendo un efecto vertebrador ni está contribuyendo a corregir los desequilibrios territoriales de la comunidad" por lo que considera que es "más necesario que nunca que el poder político cierre filas y alcance un gran Pacto de Estado por la Industria".

Igualmente, el sindicato también ha reclamado mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos: "La Junta de Castilla y León debe cuidar más a las empresas que históricamente han estado implantadas en la comunidad", a lo que ha añadido que es "inaceptable" conceder subvenciones a empresas que se deslocalizan.