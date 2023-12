UGT CyL recurrirá la sentencia del TSJ sobre el Serla

Temprano sostiene que están abiertos a "dar una vuelta" al funcionamiento de la Fundación



VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del UGT Castilla y León, Faustino Temprano, ha anunciado que recurrirán la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) y, en base al resultado de la misma, valorarán seguir "con otros pasos".

"Ante la sentencia que se produjo del Serla, la UGT va a recurrir dicha sentencia, el Ministerio de Trabajo también va a recurrir, espero que CC.OO. también lo haga", ha avanzado Temprano en una entrevista concedida a Europa Press.

Temprano considera que debe ser el Juzgado de lo Social "el que entre a conocer sobre el fondo de la cuestión". "No es que vayamos a ir al Contencioso Administrativo, sino que vamos a recurrir la propia sentencia y, en base a lo que diga la sentencia que se produzca del recurso, si tenemos que seguir con otros pasos, haremos otros pasos", ha añadido.

El recurso "se está presentando ya" y esta semana "quedaría presentado", ha apuntado el sindicalista, que ha deslizado que, a este asunto judicializado, se suma el desarrollo de la participación institucional que en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León emanan del Estatuto de Autonomía "que ya no se ha cumplido en el año 2023 y está en fase muy avanzada".

Respecto a la Fundación, Temprano ha recalcado que la UGT defiende este servicio "ante cualquier otro organismo que pudiera hacer las funciones" y ha avisado que quien vaya a intentar "quitar el Serla, vaciarlo de funciones o dejarlo morir porque no tenga presupuesto" les tendrá "en frente" con movilizaciones o por vía judicial.

"El Serla es consecuencia de una resolución de la política nacional, por eso está el Ministerio de Trabajo de por medio, pero también de una sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que en esta comunidad autónoma el primer organismo de mediación tiene que ser el Serla", ha añadido a renglón seguido.

Así las cosas, ha recalcado la obligatoriedad de que el Serla siga funcionando "no solamente para los temas colectivos", sino también "para los temas individuales que se llevan en Valladolid y que se deben extender al resto de provincias y a la comarca del Bierzo en Castilla y León".

Desde UGT están dispuestos a sentarse las "horas necesarias" para estudiar el presupuesto de cara al año 2024 y sucesivos, si bien han recalcado que en el acuerdo es la Junta de Castilla y León la que tiene que correr con el tema de los gastos, aunque sí que están abiertos a que estos "se puedan aminorar".

SEDE Y FUNCIONES

No obstante, respecto a la sede, ha aseverado que no tienen "ningún problema" en trasladar el Serla a otro espacio, pero este debe reunir "las condiciones mínimas para poder seguir trabajando".

"No la sede que querían poner que no reunía ninguna de las condiciones", ha añadido Temprano, que ha recalcado que la Junta cuenta con "espacios suficientes" que si reúnen las condiciones mínimas y no las que ofrecía.

En relación con el funcionamiento, Temprano ha apostillado que "se puede dar una vuelta"; "no tenemos ningún problema, pero partiendo de la base que es un servicio público que está funcionando bien, los resultados están ahí y que tanto la patronal como los sindicatos estamos de acuerdo con su efectividad".

"Esperamos que se llegue a acuerdos y que vayamos con acuerdos, lo que no se puede hacer es convocar el patronato y dejar una cantidad presupuestaria y no ponernos nadie de acuerdo", ha trasladado Temprano.

Por otro lado, Temprano ha puesto en valor que al margen de "lo que está haciendo la Consejería de Empleo", el Serla "ha seguido funcionando" porque los trabajadores propios de la Fundación "siguen trabajando y haciendo su función muy positiva" y también por los "mediadores de la patronal y de los sindicatos" que no han puesto "ningún problema, aunque no tenga presupuesto económico".

Con todo, Tempraño ha hecho hincapié en que "lo lógico y normal es que exista diálogo" que se planteen "temas claros". Ahora bien, "si se va al patronato del Serla con imposiciones por parte de la Consejería de Empleo e intentar desmontarlo, desde luego nos va a tener en el frente", ha concluido.