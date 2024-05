UGT CyL reprocha a la Junta su "negacionismo" frente a la violencia machista.

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha reprochado a la Junta su "negacionismo" frente a la violencia de género, cuestión objeto de debate este viernes con motivo de una mesa redonda sobre dicha materia que ha contado, entre otros, con la participación de Pilar Martín Nájera, fiscal jefa del Tribunal Supremo y, anteriormente, fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado.

El objetivo de este encuentro ha sido abordar las violencias machistas desde el ámbito jurídico, laboral y de los medios de comunicación.

La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui Suarez, durante su intervención, ha apuntado que "las violencias machistas no dan tregua, no respetan fronteras, culturas ni estatus económico, no respetan hijos e hijas, ni entienden de edad, color, solo cuenta una condición: ser mujer".

Para la responsable sindical, "la violencia machista tiene entidad propia y no se le puede denominar violencia intrafamiliar como hace la extrema derecha ni tienen cabida las manifestaciones negacionistas de una realidad que impide vivir en libertad a quienes padecen la violencia machista y que ha costado la vida a 56 mujeres el año pasado".

Para Zumalacárregui, "es violencia de género" ejercida por hombres hacia mujeres, una lacra social ampliamente estudiada, científicamente corroborada y jurídicamente tipificada y penada", en definitiva, "una vulneración de los derechos humanos y de los principios esenciales de la democracia y de nuestra Constitución".

La secretaria de igualdad ha recordado que "el sindicato tiene como objetivo prioritario lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres", razón por la cual reclaman seguir adoptando en el ámbito laboral medidas necesarias como continuar incrementando el SMI para reducir la brecha salarial existente ya que, según ha indicado, los salarios más bajos se perciben en los sectores en los que mayoritariamente trabajan las mujeres.

VÍCTIMAS DE LA JORNADA A TIEMPO PARCIAL

Al mismo tiempo, ha criticado el hecho de que sigan siendo las mujeres las que trabajen a tiempo parcial como consecuencia de la "división sexual" del trabajo en el entorno familiar, manifestándose defensora de la corresponsabiliad como herramienta para atajar esta realidad que lastra la carrera profesional de las mujeres, sus salarios y, por lo tanto, sus futuras pensiones de jubilación.

Igualmente, UGT ha reclamado el impulso y cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas, tal y como marca la ley, para combatir la violencia machista desde los centros de trabajo.

Y ha realizado un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que apueste por la Ley contra la Violencia de Género que surgió en el marco del Diálogo Social autonómico, y para que, desde la Consejería de Empleo, se recuperen los programas y líneas de trabajo fundamentales en materia de igualdad.

Para terminar, la organización sindical también insta a la Junta a que "abandone los discursos negacionistas con los que se alienta un clima de tolerancia e impunidad y supone otro acto de violencia contra las mujeres".

La jornada ha contado igualmente con la participación de José Segoviano Astaburuaga, inspector de Trabajo y Seguridad Social, y Ana Gaitero Alonso, periodista y presidenta de la Asociación de periodistas feministas de Castilla y León.