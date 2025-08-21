UGT denunciará a la Inspección de Trabajo las "paupérrimas condiciones" del operativo de incendios de CyL

Un helicóptero colabora con la extinción del fuego, a 19 de agosto de 2025, en Sanabria, Zamora, Castilla y León (España) - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha anunciado que a denunciar a la Inspección de Trabajo y a las propias administraciones y empresas implicadas por las "paupérrimas condiciones" del operativo de incendios de Castilla y León, en el que ha alertado que hay profesionales que han llegado a "realizar turnos de 20 horas seguidas o más y otros a los que se ha contratado sin experiencia, con un curso previo de 16 horas y en algún caso sin él".

Así lo ha puesto de manifiesto la organización durante una rueda de prensa ofrecida este jueves en la que ha participado la secretaria de los sectores local y autonómico de UGT Servicios Públicos Federal, Victoria Corbacho; el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, y el secretario general de UGT Servicios Públicos Zamora, Raúl Castaño.

Precisamente, se ha puesto el foco en que en el operativo "falta personal cualificado y muchos de los componentes de junio hasta la fecha han sido contratados directamente del Servicio Público de Empleo sin ningún curso de formación".

Así lo ha manifestado el secretario general de la federación, Tomás Pérez Urueña, que ha incidido en que en Castilla y León hay "mangueristas, brigadistas, chóferes, peones, pero no hay bomberos forestales", al tiempo que ha señalado que las categorías profesionales tienen "mucha importancia porque, como consecuencia de esta falta de reconocimiento, a estos profesionales, en caso de accidente o enfermedad propia de su ámbito laboral, no se les va a reconocer su baja laboral asociada al trabajo".

"Y de esta situación la única responsable es la Junta y solo ella", ha apuntado Pérez Urueña, porque "no ha desarrollado la ley estatal de bomberos forestales", un punto en el que ha recordado que el colectivo antiincendios de la Comunidad, según lo definieron el consejero de medio ambiente y el presidente de la Administración autonómica, es un "colectivo mixto público/privado".

Por la parte pública están las torretas, que son los puestos de vigilancia, y una serie de compañías, como los charlys y los romeos, con trabajadores con unas categorías determinadas. Y por la parte privada, ha explicado, se encuentra Tragsa, empresa pública pero que ha cedido a un convenio con la Junta.

Son estas empresas, ha criticado, que salen a subasta cada año, las que cobran la subvención y, sin embargo, "nadie supervisa que cumplan con el pliego de condiciones". "De hecho, muchas de ellas no están cumpliendo ni con el número de efectivos ni con su formación", ha lamentado.

Así, ha ahondado en la necesidad de una formación continua "porque tienen que enfrentarse a fuegos de sexta generación" y no vale un curso de formación de ocho horas teóricas y ocho prácticas", en tanto en cuanto "esta realidad lo que indica es el fracaso de un sistema que hay que cambiar radicalmente y deben tomarse en serio la extinción de incendios".