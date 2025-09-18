UGT exige que se retomen las reuniones de la Fundación Anclaje para abordar el cierre de Azucarera en La Bañeza (León)

Archivo - Fábrica de la Azucarera en La Bañeza (León). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha exigido que se retomen las reuniones de la Fundación Anclaje para abordar el cierre de la factoría de Azucarera en La Bañeza (León) después de más de dos meses desde que se produjo la última, en la que la empresa adquirió un compromiso de soluciones industriales para paliar el "nuevo golpe" para la comarca que ha supuesto el cierre de su planta.

UGT, en un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que en aquel momento el compromiso fue que el grupo de trabajo de la Fundación Anclaje volvería a reunirse para escuchar propuestas de la empresa que ayudasen a un proceso de reindustrialización.

"Sin embargo, no hay indicios de que esa reunión tenga previsión", ha señalado el sindicato, que ha solicitado formalmente que se retome el grupo de trabajo con el fin de conseguir "las mejores soluciones para el tejido empresarial y socioeconómico de la provincia de León".

UGT ha asegurado que Azucarera "ha mostrado una falta total de ética y moral además de una lamentable gestión" y ha asegurado que, desde que anunciara la reestructuración que desembocó en el cierre de la fábrica de La Bañeza, "todo ha sido un despropósito".

"Un auténtico circo y Azucarera ha demostrado que se ha reído de todos", ha afirmado en el comunicado la Secretaria General de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, quien ha puesto de manifiesto "falta de compromiso, de moralidad y de ética en una gestión deleznable" que ha dejado una "importante herida" en el tejido económico de La Bañeza y de toda la provincia de León.

Tras esperar un tiempo "más que prudencial" sin obtener respuesta de la Junta de Castilla León, UGT FICA ha reclamado formalmente retomar los trabajos del Grupo.

POTESTAD DE LA JUNTA

La reclamación se realiza directamente a la Junta porque la Mesa de la Fundación Anclaje solo puede ser convocada por la Junta de Castilla y León, ha explicado Sandra Vega, quien ha agregado que no hay ningún otro organismo ni administración que tenga esa competencia.

En este sentido, el grupo de trabajo, según ha indicado el sindicato, contará a partir de ahora con la participación del secretario general de UGT FICA León, Rene Rodríguez, "ya que el mayor impacto del proceso de restructuración y concentración donde realmente ha creado un grave problema industrial es en La Bañeza".

Asimismo, Vega ha recordado a la Junta la "responsabilidad que tiene con León para salvaguardar el tejido económico e industrial de la provincia".

En el conflicto de La Azucarera, la responsable sindical ha recordado que la Junta "apoyó" verbalmente a La Bañeza pero realmente "fueron palabras vacías" con falta de soluciones reales y apuntando al Gobierno central como responsable del futuro de la planta.

Tras el cierre de la planta bañezana, Vega ha insistido en que la Junta debe procurar buscar alternativas y soluciones para la comarca de La Bañeza que se ha visto gravemente afectada por el cierre de la planta. También recuerda a Azucarera su compromiso adquirido para llevar "posibles alternativas" a la comarca y a la provincia de León.