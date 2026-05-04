UGT FICA CyL denuncia la inseguridad en obras públicas tras la muerte de un trabajador en la VA-20 en Valladolid

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega, ha lamentado la muerte de un trabajador tras ser atropellado por un camión en la zona de obras de la VA-20, en Valladolid, y ha denunciado que este hecho no constituye un accidente aislado, sino que es consecuencia de una gestión que prioriza los presupuestos y plazos sobre la integridad de las personas.

Vega ha criticado que las obras públicas se hayan convertido en espacios de riesgo permanente donde, a su juicio, se anteponen las apariencias a la seguridad y la vida de los trabajadores. En este sentido, ha manifestado que en estos entornos de trabajo falla habitualmente la protección esencial de quienes allí desempeñan su labor, lo que genera situaciones de peligro extremo para las plantillas.

La responsable sindical, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha asegurado que en el desarrollo de estos proyectos no se están cumpliendo los protocolos de seguridad básicos ni las medidas de señalización necesarias. Asimismo, ha apuntado a una falta de coordinación en los trabajos como uno de los factores determinantes que han contribuido a que se produzca este nuevo siniestro mortal en la capital vallisoletana.

Desde UGT FICA Castilla y León han exigido un incremento inmediato de los controles administrativos y una mayor inversión en materia de prevención de riesgos laborales para evitar que se repitan estos sucesos. La organización ha incidido en la necesidad de garantizar entornos de trabajo seguros, especialmente en el sector de la construcción y las infraestructuras públicas, donde la exposición al riesgo es elevada.

Finalmente, el sindicato ha reclamado la imposición de sanciones contundentes para los responsables de esta nueva muerte en el trabajo. Con esta demanda, la federación busca depurar responsabilidades ante lo que consideran una gestión "nefasta" de la seguridad laboral que ha vuelto a teñir de luto a la ciudad de Valladolid este lunes.