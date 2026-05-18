UGT FICA urge a la Junta una estrategia completa para la recuperación de El Bierzo (León) ante su "abandono total"

La secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega Hernández (izquierda), junto al secretario general de UGT FICA El Bierzo, Jorge Díez González, antes de la Asamblea General de la Federación FICA celebrada en Ponferrada (León). - UGT

LEÓN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT FICA Castilla y León, Sandra Vega Hernández, ha solicitado a las diferentes administraciones, especialmente al próximo Gobierno autonómico, la recuperación de El Bierzo ante el "abandono total" que padece por parte de la Administración autonómica, algo que no depende únicamente de construir viviendas o de otorgar ayudas, sino que pasa por crear empleo estable y contar con industria a través de políticas "firmes".

La representante sindical se ha pronunciado de este modo minutos antes de participar en la Asamblea General de UGT FICA El Bierzo celebrada en Ponferrada (León), donde ha recordado que la economía berciana estuvo ligada a la minería del carbón y a la producción energética, pero el cierre progresivo de las minas y de las térmicas dejó a la comarca sin su principal motor económico y la reconversión industrial "nunca llegó a completarse". Ello supuso desempleo, emigración juvenil y envejecimiento de la población, una "sangría" que no se detiene.

En su opinión, existe un "claro abandono institucional" en El Bierzo y, en este sentido, ha señalado que en su día se prometieron planes de reindustrialización y proyectos de transición justa, pero las inversiones han sido "insuficientes o demasiado lentas".

Sandra Vega ha incidido en que la comarca es "un claro ejemplo de desindustrialización progresiva" con el cierre de empresas auxiliares, escasez de inversión industrial, debilidad del tejido empresarial, dependencia creciente del sector servicios y empleo "precario".

Ante esta situación, ha reclamado "soluciones concretas" que ayuden a olvidar "el pasado negro" para poder mirar al presente y al futuro. "Para que El Bierzo vuelva a ganar población y empleo industrial no basta con una única medida; hace falta una estrategia completa que combine industria, infraestructuras, innovación y calidad de vida. La clave está en transformar la comarca de un territorio dependiente del carbón en una economía moderna y diversificada", ha subrayado.

REINDUSTRIALIZACIÓN "REAL"

Para la representante de UGT FICA es necesaria una reindustrialización "real", mediante el impulso de sectores como las energías renovables, la industria agroalimentaria, el reciclaje y la economía circular. Para ello, ha añadido, son necesarias las ayudas fiscales, suelo barato y menos burocracia para que las empresas quieran instalarse.

Según ha concretado, los fondos europeos de transición justa deberían utilizarse para crear empresas que generen empleo estable, como podrían ser las plantas de hidrógeno verde, centros de almacenamiento energético o la reutilización de territorios mineros para energía solar o eólica.

"TODOS SON CULPABLES"

Por su parte, el secretario general de UGT FICA El Bierzo, Jorge Díez González, también se ha referido al "brutal" abandono social y económico que sufre El Bierzo por parte de la Junta, aunque ha hecho hincapié en que "todos son culpables". "También el Ministerio de Transición Ecológica", ha sostenido, para añadir que después de ocho años tras el cierre de la minería y las centrales térmicas se puede decir "alto y claro" que actualmente no hay ningún proyecto que haya paliado "el desastre y la deslocalización".

"Las promesas que nos habían dicho se han quedado en una bomba de humo. Nosotros reivindicamos el abandono social y el abandono empresarial porque se nos había prometido y yo creo que esta tierra debería de tener un pequeño guiño hacia lo que ha dado este territorio y el cual nos han abandonado en la miseria empresarial y en este caso también laboral", ha reiterado.

Finalmente, se ha referido a otras de las cuestiones a abordar en la asamblea de UGT FICA El Bierzo celebrada este lunes, como la afiliación, la negociación colectiva, los conflictos laborales o la salud y la seguridad laboral. Este último apartado, ha apuntado, es "un lastre" desde hace años y es necesario "tomárselo en serio" porque nadie puede perder su vida en un centro de trabajo.