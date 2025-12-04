UGT lamenta que el "ambiente preelectoral" haya "paralizado" el Proyecto de Ley sobre violencia de género

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha lamentado "profundamente" que el "ambiente preelectoral" haya motivado la decisión del Gobierno autonómico de "paralizar" el Proyecto de Ley de atención integral a las víctimas de violencia de género "consensuado" desde 2021 por los agentes del Diálogo Social en la Comunidad.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha recordado que la actual ley se aprobó en 2010 y que fue en febrero de 2020 cuando se llegó a un "acuerdo de compromiso para su actualización".

Después de 14 reuniones se acordó el 13 de febrero de 2021 el anteproyecto de Ley que recogía avances más innovadores incluso que la Ley estatal, tales como el reconocimiento de la violencia vicaria o la violencia digital.

"Sin embargo, con la llegada de Vox al gobierno de la Junta quedó paralizada", ha criticado la organización, al tiempo que ha destacado que este anteproyecto de ley contra la violencia de género "ha sido fruto de un amplio proceso de negociación" y ha incidido en que siempre ha hecho su trabajo al "mejorar sustancialmente la ley de 2010".

En este sentido, UGT ha reconocido que le hubiera gustado que los grupos parlamentarios de las Cortes hubieran "reconocido y respetado este trabajo de negociación realizado por los agentes del Diálogo Social, siempre desde el reconocimiento de su autonomía para presentar todas las enmiendas que estimen oportunas".

Además, ha lamentado que "el ambiente preelectoral haya sido el que ha paralizado la aprobación de esta ley, solo ocho días después de exigir su puesta en marcha el 25N".

"Con esta actuación pierden las mujeres y perdemos todos como sociedad", ha concluido el sindicato.