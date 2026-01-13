UGT llama a la "esperanza" y la "responsabilidad" en las elecciones de CyL y pide mirar al "futuro" y no al "pasado"

Celebración del Comité Autonómico de UGT Castilla y León. - UGT

VALLADOLID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha hecho un llamamiento a la "esperanza", la "responsabilidad" y la "madurez" para acometer las elecciones autonómicas en la Comunidad, previstas para el mes de marzo, mirando "al futuro" y "no al pasado".

Lobo se ha expresado así en el marco de la celebración del II Comité Autonómico ordinario del sindicato, en el que ha marcado sus prioridades para este año y ha hecho balance de 2025.

En este contexto, el secretario autonómico ha señalado a la celebración de las elecciones en las que ha asegurado que van a intentar jugar un papel "determinante" para trasladar su mensaje, su balance de legislatura y también sus propuestas.

Ante la celebración de los comicios, Óscar Lobo ha lanzado dos mensajes, uno de "preocupación y de inquietud", pero también uno de "esperanza".

En cuanto a la preocupación e inquietud, el responsable de UGT ha advertido de que los "amigos de las posiciones más reaccionarias, de las posiciones más autoritarias, los amigos de la Casa Blanca y de Trump están en Castilla y León", que son la "extrema derecha", y cree que la Comunidad no se puede permitir "otra vez" dejar en sus manos decisiones en un futuro gobierno de coalición si se cumple lo que apuntan las encuestas.

"Sabemos lo que es la extrema derecha en la Comunidad, pero esta vez vienen con ganas de revancha, por lo cual hay mucho más en juego, no queremos gente que venga a montar bronca", ha aseverado Lobo, quien ha advertido de que son un "desastre en la gestión", cometen "absolutos disparates" y UGT no quiere que se "altere" el modelo de "convivencia".

Por otro lado, Óscar Lobo, quien cree se juega "mucho" en las elecciones, también ha lanzado un mensaje "esperanza" porque considera que Castilla y León es una "gran Comunidad" que tiene "importantes retos y desafíos" y se juega mucho de aquí a los próximos 20 años.

"Y hay que elegir qué modelo de Comunidad queremos entre todos y todas y Castilla y León también cuenta con gente demócrata, gente de bien gente que es sensata, seria, sobria, madura", ha añadido.

MIRADA HACIA EL FUTURO

Por eso, ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad y a la sensatez y a la madurez" para que no se "robe" el futuro y se tenga una Comunidad "de oportunidades" y que albergue la esperanza para que pueda ser de derechos, de oportunidades, de buenos servicios públicos, de políticas públicas que lleguen a todos.

"Y donde realmente pongamos freno a este gran elefante que tenemos en la habitación, que es la despoblación, donde nuestra gente joven se va a otras comunidades autónomas porque aquí no encuentra más oportunidades y porque tiene menos oportunidades que en otros rincones del país", ha afirmado Lobo, quien ha pedido acometer las elecciones autónomicas "mirando al futuro y no mirando al pasado".

En cuanto a las negociaciones para entrar en el Gobierno de Extremadura y sus propuestas para quitar las subvenciones a los sindicatos, Óscar Lobo ha señalado que el problema no es ese, que es "una cortina de humo", sino el ataque a los trabajadores.

"El problema es realmente que los trabajadores y trabajadoras no tengamos voz", ha explicado el responsable de UGT en Castilla y León, quien ha recordado que en la Comunidad se ha visto cómo se han ido "desmontando" todos los ámbitos que tienen que ver con las relaciones laborales y no ha existido Diálog Social ni maneras de pactar y acordar las políticas públicas que inciden en las políticas activas de empleo, en la prevención de riesgos laborales y en la igualdad.

"El problema es que quieren atacar directamente a los trabajadores a las trabajadoras y a los que los organizamos", ha añadido el secretario autonómico del sindicato.

Por otra parte, el Comité Autonómico, entre otras cuestiones, ha hecho balance de 2025 una año después del Congreso en el que salió elegido Lobo.

A este respecto, ha destacado el crecimiento en afiliación, pero también el hecho de que UGT sea el sindicato que más ha incrementado su número de delegados y su representatividad.

"Hemos tenido unos resultados magníficos que nos también permiten que nos da toda la fuerza y la legitimidad de los trabajadores y las trabajadoras que siguen confiando y apoyando a UGT", ha añadido.

Precisamente la resolución aprobada en el Comité se ha reiterado el compromiso de "seguir siendo ese sindicato fiable, responsable y útil en el que confían las personas trabajadoras en Castilla y León y seguir trabajando para avanzar en derechos para el conjunto de la ciudadanía".

SITUACIÓN INTERNACIONAL

Por otro lado, el Comité Auntonómico se ha pronunciado sobre la situación internacional, que Lobo ha destacado que incumbe "a todos", por lo que ha expresado su "rechazo" y "condena" a las "agresiones", "amenazas" y la "política de intimidación" que lleva a cabo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un "atentando contra la soberanía de los estados" y "cómo se está secuestrando a presidentes sin ninguna garantía jurídica".

El secretario autonómico de UGT considera que se está poniendo "en juego" el orden internacional con objetivos que son los "negocios" y el petróleo mientras "están en juego la paz y también los derechos humanos y las libertades" para intentar "abatir" a la Unión Europea.

Otro de los aspectos que se han tratado en el Comité es la "prioridad sindical estratégica" es la defensa de los servicios públicos porque "su calidad influye, de forma decisiva, en la calidad de vida de las personas trabajadoras".

Por otra parte, las exigencias en materia de sanidad y educación del sindicato se han concretado en más inversión, con una financiación "justa y suficiente", y terminar con la "privatización encubierta" que se está realizando con esto dos derechos universales.

En cuanto a la lucha contra las violencias machistas, se ha exigido el cumplimiento del Pacto de Estado y el refuerzo de los servicios públicos y laborales para erradicarla.

Otro punto importante ha sido el acceso a la vivienda, para lo que han reclamado políticas públicas que amplíen el parque de vivienda asequible, limiten la especulación y vinculen la evolución salarial al coste real de la vivienda, además de la declaración de zonas tensionadas y la regulación de los alquileres.

También han aludido al sistema público de pensiones, que el sindicato considera "sostenible siempre que se gestione con responsabilidad y justicia". De hecho, UGT ha recordado que en Castilla y León hay 635.000 pensionistas, que son "el corazón" de los pueblos y el "sostén de miles de familias".

Por ello, el sindicato ha exigido para ellos "pensiones dignas" para que "nadie vida en la pobreza tras toda una vida de trabajo", así como poner fin a la brecha de género garantizando derechos para las mujeres pensionistas.