UGT pide mejorar el modelo de financiación pero también que la Junta "haga uso" de los tributos propios

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha reclamado mejorar el modelo de financiación autonómico porque la propuesta que se llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "insuficiente", pero al mismo tiempo ha reclamado que la Junta "haga uso" de los tributos propios para mejorar su financiación y los servicios públicos.

Lobo, en el marco de la celebración del Comité Autonómico del sindicato, ha incidido en que Castilla y León recibiría 271 millones d euros más, pero cree que es "insuficiente" porque considera que hay que incorporar elementos que "corrijan" precisamente la dispersión y la despoblación de la Comunidad. "Queda mucho margen de maniobra para mejorar", ha agregado.

Pero por otro lado, el líder de UGT en la Comunidad considera que no se puede "seguir renunciando" en el ámbito autonómico a tributos e impuestos propios que se tienen cedidos, "de los que no se hacen uso y que realmente a los que se están beneficiando es a los que más tienen".

En este sentido, ha incidido en que precisamente este modelo de financiación que se propone "penaliza" a las comunidades autónomas que no utilizan o renuncian a sus tributos.