UGT reclama un plan de empleo urgente para CyL en 2026 ante la ralentización del mercado laboral

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGT Castilla y León, Antonia Isabel Guerrero, ha reclamado este martes "la negociación urgente de un plan de empleo para Castilla y León en 2026" en el marco del diálogo social, con el objetivo de "definir las líneas presupuestarias acordes a las necesidades reales del mercado laboral de la comunidad".

Guerrero ha realizado esta petición tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan el número de desempleados en Castilla y León en 96.100 personas. Aunque la cifra supone un descenso respecto al trimestre anterior -al bajar por debajo de los 100.000 parados- refleja un incremento interanual de 2.700 personas desempleadas, según UGT.

"Este aumento consolida nuestra advertencia sobre la ralentización en la creación de empleo en la comunidad", ha señalado Guerrero, quien ha subrayado que el contexto de "incertidumbre geopolítica global está erosionando la economía y, por tanto, el empleo" en la Comunidad.