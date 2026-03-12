UGT-SP advierte que el aparato que explotó en la cocina del Hospital de León no garantizaba la seguridad de trabajadores

Archivo - Entrada al Complejo Asistencial Universitario de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT-SP ha manifestado este jueves que, según la descripción de Inspección de Trabajo sobre el incidente registrado en la cocina del Hospital de León el 8 de enero de 2026, el aparato que "explotó", que data de 1992, no contaba con las revisiones periódicas especificadas por el fabricante en la ficha técnica, por lo que dicho equipo de trabajo "no garantizaba totalmente la seguridad y salud de los trabajadores".

El informe también indica que el equipo "arrastraba numerosos problemas" de funcionamiento desde hace años, con múltiples incidencias y reparaciones desde el año 2019, entre los que se incluyen averías relacionadas con la presión, el sistema de apertura de la puerta o fugas y fallos mecánicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado UGT-SP.

Este hecho demuestra, según la organización sindical, que la "inacción y desidia" por parte de los responsables, en este caso de un hospital, conlleva situaciones "de extrema gravedad para los de siempre", la ciudadanía, y en este caso, los trabajadores del Complejo Asistencial de León.

Según la normativa vigente, el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo prevención, información y formación, que en este caso "se ha incumplido", según ha advertido el sindicato.

Para UGT resulta "inaceptable" que en un centro sanitario se mantengan en funcionamiento equipos con más de 30 años de antigüedad y con un historial prolongado de averías, "poniendo potencialmente en riesgo la seguridad de los trabajadores". "Necesitamos al frente del Hospital de León a alguien con verdadera capacidad de gestión, con todo lo que ello implica en inversión de recursos materiales y humanos", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que no se puede permitir que los trabajadores del hospital "vean un día tras otro vulnerados sus derechos" y ha puesto en valor que el personal del Centro "ha demostrado ya en demasiadas ocasiones su compromiso con la institución y con la población de León".

En este contexto, ha censurado que, mientras las gerencias "cambian una y otra vez", el personal mantiene este servicio "a flote", motivo por el cual UGT ha exigido a la Gerencia del Hospital de León la depuración de responsabilidades "a quien corresponda" tras este suceso.