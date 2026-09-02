UGT tacha de "malo" el dato de agosto y lamenta que CyL no se haya sumado al descenso interanual

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, ha tachado de "mala" la evolución registrada por el empleo a lo largo del mes de agosto cuando la Comunidad sumó 2.010 parados respecto al mes anterior y 144 más respecto al mismo mes de 2025, subida que ha roto una tendencia de 63 meses descensos consecutivos.

Miguel ha incidido en que Castilla y León ha superado ligeramente el incremento del paro en España respecto a julio (2,09 por ciento frente a un 1,92 por ciento) y ha lamentado también que esta vez la Comunidad no ha logrado sumarse a la reducción interanual del paro registrada a nivel nacional (+0,15 por ciento frente a un -2,91 por ciento).

"Agosto ha sido un mal mes para el empleo en Castilla y León", ha zanjado el sindicalista que ha mostrado especial preocupación por la foto del desempleo con un "claro rostro femenino y envejecido". Miguel ha informado de que seis de cada diez personas desempleadas son mujeres y cerca del 58 por ciento tienen más de 45 años, "lo que evidencia las dificultades de acceso y retorno al empleo de estos colectivos".

A esto ha añadido que las nueve provincias han registrado aumentos del desempleo durante este agosto, con especial incidencia en Valladolid y Burgos, "que además presentan más paro que hace un año en el mismo mes, aun siendo las provincias con mayor peso económico y demográfico".

El sindicalista ha considerado "imprescindible" reforzar las políticas industriales, las políticas activas de empleo y la negociación colectiva para generar empleo estable y de calidad, "especialmente para mujeres, jóvenes y mayores de 45 años", ha incidido y ha defendido que Castilla y León necesita combatir la precariedad, afrontar el reto demográfico y crear oportunidades que permitan fijar población y empleo estable y de calidad en el territorio.