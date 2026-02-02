UGT traslada a la Junta la situación "crítica" de los trabajadores de Losán en Soria después de tres meses sin cobrar

SORIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA se ha reunido este lunes con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León para tratar de buscar soluciones a la situación "crítica e insostenible" que están padeciendo los trabajadores de Tableros Losán en Soria, que llevan tres meses con impago de nóminas y paga extra y "desesperados" por la parada absoluta de la actividad.

De hecho, según explican los representantes del sector en el sindicato, el conflicto comenzó con la disminución de la producción en 2024. En 2025, la plantilla --de alrededor de medio centenar de trabajadores-- se vio reducida drásticamente y la Junta intervino en julio del pasado año para evitar el cierre con una ayuda directa subordinada al reinicio de la actividad.

En julio, la fábrica volvió a la actividad, pero en agosto volvieron a parar con un "permiso retribuido" que, en teoría, iba a ser de carácter temporal.

No obstante, según el sindicato, la situación ha ido a peor y no solo no ha regresado la actividad a la factoría, sino que han dejado de abonar a los trabajadores las tres últimas nóminas, lo que incluye la paga extraordinaria de diciembre y, de no encontrar un plan viable para reflotar la actividad de la empresa, entrará a concurso de acreedores en abril.

Por eso, UGT considera crucial que las administraciones, autonómica, estatal y la SEPI, trabajen conjuntamente, como ya lo están haciendo, para buscar una solución que impida que las fábricas que la empresa tiene en la Comunidad cierren. El sindicato estima que los próximos días van a ser "cruciales" para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.