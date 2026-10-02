UGT valora los datos "de forma sólida" y destaca que la regularización ha favorecido el aumento de afiliados

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT valora los datos del desempleo y la contratación del pasado mes de septiembre, que se han conocido este viernes, "de forma sólida, tanto en España como en Castilla y León" y considera que la regularización de inmigrantes ha contribuido" a aflorar empleo, a reforzar la afiliación y a dar derechos a cientos de miles de personas".

Así lo ha aseverado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT en la Comunidad, Alberto Miguel, quien ha afirmado que se valoran los datos de empleo del mes de septiembre "con buenas expectativas a pesar que el aumento de desempleados ha sido superior en la comunidad al del resto de España".

Asimismo, Miguel ha destacado que 9 de cada 10 de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social son extranjeros, "con lo que queda claro el efecto positivo sobre el mercado de trabajo del proceso de regularización".

No obstante, el vicesecretario general de Política Sindical ha lamentado "la falta de políticas de empleo en la Comunidad" y espera que en los próximos meses "se acuerden y ejecuten políticas de empleo beneficiosas para los ciudadanos de Castilla y León dentro del marco del Diálogo Social de la comunidad".

Igualmente, Alberto Miguel ha subrayado que "los buenos resultados del mercado laboral no pueden ser un punto de llegada sino el impulso necesario para culminar las reformas pendientes, mejores salarios y una reducción de la jornada laboral".