UGT ve el calendario escolar de CyL "desfasado" y critica que no responda a criterios "pedagógicos y de conciliación"

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha lamentado que el calendario escolar propuesto por la Consejería de Educación para el próximo curso está "desfasado, desequilibrado y no responde a criterios pedagógicos ni de conciliación propios de un sistema educativo moderno".

Desde el Sector de Enseñanza del sindicato señalan como ejemplo el trabajo realizado en otras comunidades, como Cantabria, que, a su juicio, ha avanzado hacia calendarios "más pedagógicos, con una distribución más equilibrada de los periodos lectivos y de descanso, demostrando que otra organización del tiempo escolar es posible".

Una necesidad que, en su opinión, está "reforzada" por el informe de la Comisión Europea sobre la organización del tiempo escolar, "que reconoce que los sistemas educativos más avanzados tienden a distribuir los periodos de descanso de forma más frecuente y equilibrada a lo largo del curso, evitando trimestres excesivamente largos, lo que favorece el bienestar del alumnado".

Sin embargo, según señala la organización a través de un comuncicado, el actual calendario escolar en Castilla y León "no responde a estas recomendaciones y sigue concentrando largos periodos lectivos que generan fatiga tanto en el alumnado como en el profesorado".

Además, los responsables del sector de Enseñanza de UGTCyL hacen hincapié en que "tampoco facilita la conciliación de la vida laboral y familiar". Por eso, defienden un calendario escolar "más pedagógico, equilibrado y previsible, que contemple periodos de descanso más breves y frecuentes, aproximadamente cada dos meses".

Al mismo tiempo, ven necesario que la planificación tuviera un carácter bianual "para conseguir una mejor organización de toda la comunidad educativa".

Por último, UGT Servicios Públicos CyL exige a la Consejería de Educación que abra un "proceso real de negociación que permita avanzar hacia un calendario escolar acorde al siglo XXI, alineado con los modelos educativos más avanzados y con las necesidades del alumnado, de las familias y del profesorado".