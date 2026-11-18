La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda) y la autora de 'La oveja que no escuchó el aullido', Emma S. Varela, en la presentación de la publicación. - ULE

LEÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) apuesta por trabajar en la prevención de la violencia y en la igualdad desde las primeras etapas de la vida, motivo por el que ha editado cuento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre que se ha distribuido por toda la provincia.

Una mesa compartida con chocolate caliente, galletas y risas entre amigas da comienzo al cuento, que se adentra en la historia de Lola, una oveja feliz que poco a poco empieza a cambiar y las risas dan paso a los silencios, las decisiones dejan de ser libres y aquello que antes le hacía feliz va desapareciendo de su vida. Un aullido por llegar cinco minutos tarde o un vestido de colores que acaba guardado al fondo del armario son algunas de las señales que invitan a detenerse y escuchar lo que le ocurre.

'La oveja que no escuchó el aullido' es el título de esta publicación impulsada por el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León con el propósito de acercar al público infantil una realidad compleja a través de un lenguaje y unos personajes próximos a su mirada.

Así lo ha señalado en la presentación del cuento la rectora de la ULE, Nuria González, que ha destacado la importancia de abordar estas cuestiones desde las primeras etapas de la vida porque la igualdad y el respeto "no pueden ser aprendizajes que lleguen tarde". En este sentido, ha recordado cómo los cuentos permiten acercar a los más pequeños situaciones y emociones que no siempre son fáciles de explicar, y ha subrayado que la historia de Lola invita a reconocer las señales y a comprender que "nadie debería tener que dejar de ser quien es para sentirse querido".

Escrita por la autora leonesa Emma S. Varela e ilustrada por Paula Núñez --conocida como Misspink--, la publicación utiliza la fábula para trabajar, además de la prevención de la violencia, cuestiones como la autoestima, el acoso, la presión de grupo, la exclusión y el derecho a poner límites.

Durante el acto de presentación la autora ha compartido la historia de Lola a través de una lectura narrada en la que puso voz a los personajes y ha acercado al público las distintas etapas que atraviesa la protagonista, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

DEJAR HUELLA DESDE LA INFANCIA

En este sentido, ha reivindicado el poder de la literatura para dejar huella desde la infancia: "las historias que leemos de pequeños nos acompañan cuando crecemos". Durante su intervención, también ha puesto el foco en la realidad que hay detrás de este proyecto y, vestida de rojo, ha hablado del amor, de la fuerza y de la rabia ante la violencia machista.

"Rojo por la rabia por las 45 mujeres y los tres menores asesinados en lo que va de año, y por los 37 niños y niñas que han quedado huérfanos", ha señalado. Frente a esta realidad, ha defendido la educación en la empatía, en el respeto y en la igualdad.

Por su parte, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, ha explicado que el proyecto se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y responde a la convicción de que la prevención debe comenzar desde la infancia.

De ahí que la presentación se haya realizado en la Facultad de Educación, con el objetivo de acercar esta herramienta a los futuros docentes, "llamados a convertir la historia en una oportunidad para abrir conversaciones y despertar preguntas en las aulas". "El verdadero valor de este proyecto no estará en los ejemplares repartidos, sino en cada pregunta que despierte y en cada conversación que abra en las aulas y en las familias", ha recalcado.

ACCESIBLE Y PARA LLEGAR A TODA LA PROVINCIA

La accesibilidad ha sido otro de los aspectos incorporados a la edición. El libro utiliza una tipografía adaptada para facilitar la lectura a personas con dislexia e incluye un código QR que permite acceder a la narración de la autora, acompañada de interpretación en lengua de signos. Además, cuenta con una adaptación al braille que puede solicitarse a través del Servicio Bibliográfico de la ONCE.

La Universidad de León ha querido que la historia de Lola llegue también a los niños y niñas de distintos puntos de la provincia. Para ello, ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación, a través de la Dirección Provincial, que ha permitido su distribución en los 186 centros de Educación Infantil y Primaria de León.

A esta iniciativa se suma el Ayuntamiento de León, que ha incorporado ejemplares a sus tres escuelas infantiles y nueve ludotecas municipales, y la Diputación Provincial, que ya cuenta con más de medio centenar de libros para distribuir través de los CEAS y los seis bibliobuses que recorren los pueblos de la provincia.

La publicación está disponible en el servicio de Publicaciones de la Universidad de León. Además, este viernes Emma S. Varela protagonizará un cuentacuentos abierto al público infantil en el Ateneo Cultural El Albéitar a las 18.00 horas, que concluirá con una firma de libros.