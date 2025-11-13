ULE acoge el congreso internacional líder en modelización mecánica y monitorización estructural desde el 26 de noviembre

Archivo - Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE), que acogerá el VIII Congreso Internacional de Modelos Mecánicos en Ingeniería Estructural. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) acogerá entre los días 26 y 28 de noviembre el VIII Congreso Internacional de Modelos Mecánicos en Ingeniería Estructural (CMMoST 2025), que servirá para presentar proyectos, compartir experiencias y explorar nuevas perspectivas en el desarrollo y la aplicación de modelos mecánicos.

Ingenieros, arquitectos y otros profesionales encontrarán un espacio para el aprendizaje, la colaboración y el fortalecimiento de redes internacionales en una cita en la que el intercambio de conocimiento se complementará con actividades culturales y gastronómicas.

En la presente edición el congreso contará con dos ponentes plenarios "de máximo nivel": el profesor Ferri M. H. Aliabadi, catedrático de Aeroestructuras en el Imperial College London, una de las autoridades internacionales en métodos numéricos avanzados para la ingeniería estructural y el doctor Francisco Carro de Lorenzo, CEO de la empresa de ingenierías Tresca Ingeniería S.A., con sede en León, un "referente" nacional e internacional en ingeniería industrial y energética.

Los temas que se abordarán incluyen actualización de modelos, análisis estructural; BIM en diseño, construcción y gestión de estructuras; casos de aplicación; caracterización de cargas y materiales estructurales; control de vibración; evaluación de daño estructural; innovación en la educación superior en estructuras; modelos estructurales innovadores versus tradicionales; monitorización de estructuras; reacondicionamiento y rehabilitación de estructuras.

Además, a lo largo del congreso se entregarán varios premios para destacar la mejor ponencia predoctoral o de reciente doctorado (tesis entre CMMoST 2023 y CMMoST 2025) y para la mejor ponencia en innovación en la educación superior en estructuras, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

ESPACIO "DE REFERENCIA"

Desde su inicio en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada (Granada, 2011), el congreso CMMoST ha registrado un recorrido de crecimiento continuo, con ediciones celebradas en Granada (2011 y 2013), Sevilla (2015), Madrid (2017), Alicante (2019), Valladolid (2021) y Málaga (2023). El congreso, según han destacado los organizadores, se ha consolidado como un espacio "de referencia" para investigadores y profesionales interesados en los modelos mecánicos en ingeniería estructural.

Los idiomas oficiales del congreso son el inglés y el español, aunque se recomienda el uso del inglés para las contribuciones escritas, con el objetivo de favorecer su alcance internacional.

Desde el punto de vista social y cultural, los participantes también disfrutarán de un programa turístico y gastronómico. Así, visitarán Castrillo de los Polvazares (Maragatería), donde degustarán un tradicional cocido maragato y realizarán una visita guiada a la ciudad de León previa a una cena de gala en la Real Colegiata de San Isidoro y, tras la clausura, que tendrá lugar en la Fundación Sierra Pambley, disfrutarán de una comida en el restaurante Ezequiel, un espacio de cocina tradicional leonesa.