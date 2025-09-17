La ULE acogerá del 8 al 10 de octubre el X Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 'Mundo Hispánico'

Facultad de Filosofía y Letras de ULE, que acogerá el Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 'Mundo Hispánico'. - ULE

LEÓN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá durante los días 8, 9 y 10 de octubre la décima edición del Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores 'Mundo Hispánico: raíces, desarrollo y proyección', que se desarrollará tanto de forma presencial como online.

Numerosos estudiantes de doctorado y de máster procedentes de diversos países europeos y americanos presentarán sus trabajos de investigación enmarcados en diferentes ejes temáticos que se corresponden con diferentes disciplinas humanísticas dentro del ámbito del mundo hispánico: estudios artísticos, estudios históricos y arqueológicos, geografía, lengua española, lingüística, literatura, conservación y difusión de la información, didáctica y humanidades digitales.

Cada uno de esos bloques se desgaja en una serie de líneas de investigación, en las que se presentará un amplio abanico de propuestas científicas, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

La finalidad de este congreso es completar la formación de los jóvenes investigadores en un ambiente multidisciplinar que favorezca el intercambio científico y permita conocer el estado actual de las investigaciones humanísticas, así como aportar nuevas propuestas metodológicas.

Las conferencias plenarias, que se celebrarán en el Aula Magna de Filosofía y Letras, serán impartidas por el jefe del Servicio de Investigación Histórica de Patrimonio Nacional, José Luis Sancho Gaspar y la directora del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses, Sheila Queralt Estévez.

El primero de ellos pronunciará la conferencia inaugural el 8 de octubre a las 10.00 horas bajo el título 'Arquitectura y color en los palacios reales españoles, 1735-1835'. Por su parte, la conferencia de clausura, 'La lingüística forense: nuevas perspectivas y aplicaciones en el análisis del lenguaje', será ofrecida por Sheila Queralt Estévez el 10 de octubre a las 17.45 horas.

El congreso está concebido como complemento del programa de doctorado 'Mundo Hispánico: Raíces, Desarrollo y Proyección' de la Universidad de León e incluye las líneas de investigación avaladas por el Instituto LOU de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) y el Instituto de Estudios Medievales (IEM).