La ULE acogerá el seminario de 'Creatividad en acción' el próximo 11 de diciembre

Fachada de la Facultad de Educación de la Universidad de León donde se desarrollará el evento - ULE

LEÓN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acoge el próximo día 11 de diciembre el seminario 'Creatividad en acción', impartido por Gillermo Alejandro Campos, para el desarrolo de estrategias en la dimensión individual y en el ámbito laboral.

El encuentro presencial, que se desarrollará en la Facultad de Educación de la ULE, está dirigido a la comunidad educativa leonesa y abierta a todo el mundo interesado en dialogar sobre la delimitación conceptual de la imaginación, el ingenio y las claves que lo componen.

La organización de este evento busca "señalar la relevancia de la creatividad tanto a nivel personal como profesional" y hallar los mitos de la invención. Otro objetivo que se quiere fomentar es el pensamiento creativo a través de su puesta en práctica y así ejercitar la fluidez mental, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración de proyectos.

Los asistentes aprenderán a valorar la creatividad como una cualidad que es accesible para cualquier persona, a la par que adquirir una actitud abierta, además de desarrollar la autoconfianza y la motivación.

Par participar en la conferencia, que es completamente gratuita, es necesario rellenar la inscripción habilitada por la coordinación con el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula...