La ULE acogerá el seminario de 'Creatividad en acción' el próximo 11 de diciembre

Fachada de la Facultad de Educación de la Universidad de León donde se desarrollará el evento
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 6 diciembre 2025 12:31

LEÓN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acoge el próximo día 11 de diciembre el seminario 'Creatividad en acción', impartido por Gillermo Alejandro Campos, para el desarrolo de estrategias en la dimensión individual y en el ámbito laboral.

El encuentro presencial, que se desarrollará en la Facultad de Educación de la ULE, está dirigido a la comunidad educativa leonesa y abierta a todo el mundo interesado en dialogar sobre la delimitación conceptual de la imaginación, el ingenio y las claves que lo componen.

La organización de este evento busca "señalar la relevancia de la creatividad tanto a nivel personal como profesional" y hallar los mitos de la invención. Otro objetivo que se quiere fomentar es el pensamiento creativo a través de su puesta en práctica y así ejercitar la fluidez mental, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración de proyectos.

Los asistentes aprenderán a valorar la creatividad como una cualidad que es accesible para cualquier persona, a la par que adquirir una actitud abierta, además de desarrollar la autoconfianza y la motivación.

Par participar en la conferencia, que es completamente gratuita, es necesario rellenar la inscripción habilitada por la coordinación con el siguiente enlace: https://extensionuniversitaria.unileon.es/cursos-y-matricula...

