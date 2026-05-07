La ULE se adentra en la historia geológica del Manto del Esla este sábado en Geolodía León 2026

El Manto del Esla (León) protagonizará Geolodía León 2026. - ULE

LEÓN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La exploración de las formaciones geológicas leonesas del Manto del Esla protagonizará Geolodía León 2026 este sábado, una actividad organizada por la Universidad de León (ULE), junto a docentes de Educación Secundaria e investigadores del IGME-CSIC de León, dentro de la iniciativa nacional coordinada por la Sociedad Geológica de España (SGE).

Geolodía es un evento de divulgación científica que se celebra de forma simultánea en todas las provincias españolas con el objetivo de acercar la Geología a la ciudadanía, dar a conocer el patrimonio geológico y poner en valor el trabajo desarrollado por profesionales e investigadores de esta disciplina.

En León, los participantes recorrerán el Manto del Esla, una de las estructuras geológicas más relevantes de la provincia y de referencia internacional para el estudio de la formación de montañas y la evolución del relieve terrestre.

Durante la excursión, que partirá desde la localidad de Crémenes, se explicarán distintos aspectos relacionados con la geología de este enclave, cuyas rocas conservan el registro de más de 200 millones de años de historia geológica. El itinerario permitirá conocer procesos asociados a la orogenia Varisca y Alpina, así como la evolución del paisaje en los últimos millones de años, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La ruta comenzará a las 9.00 horas con un ascenso hasta el Alto del Pozo, desde donde se podrán contemplar vistas panorámicas del entorno, para posteriormente descender por la Hoz del Palomar. El recorrido tendrá una longitud aproximada de 8,5 kilómetros y un desnivel cercano a los 370 metros tanto de subida como de bajada.

Las 100 plazas disponibles para participar en esta edición ya se encuentran cubiertas. No obstante, las personas interesadas podrán consultar y descargar la guía de la ruta a través de la página web oficial del Geolodía, en el apartado correspondiente a León 2026.

En anteriores ediciones Geolodía ha recorrido espacios de especial interés geológico en León como el valle de Valdeón, la Candamia, la cueva de Llamazares, las cárcavas de Barrientos, la majada Fonfría de La Riera de Babia, el granito de Ponferrada o Las Médulas.