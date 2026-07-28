La ULE y Asprona-León renuevan su alianza para impulsar nuevas iniciativas de inclusión, formación y sensibilización

La rectora de la Universidad de León, Nuria González (centro izquierda), y el presidente de Asprona-León, Pedro Barrio (a su derecha), tras renovar el convenio de colaboración entre ambas entidades. - ULE

LEÓN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Asprona-León han renovado su convenio de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas dirigidas a favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reforzar la formación de la comunidad universitaria y promover el intercambio de conocimiento y experiencias entre ambas instituciones.

El acuerdo permitirá continuar con actuaciones en ámbitos como la formación, la investigación, las prácticas académicas, el voluntariado y el aprendizaje-servicio, además de promover nuevas campañas de divulgación y sensibilización dirigidas a estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la Universidad.

De esta forma, se consolida una alianza "histórica" entre dos instituciones que comparten, como ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, el compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una sociedad más justa.

"Esta renovación nos permitirá seguir avanzando conjuntamente y poner en marcha nuevas iniciativas que contribuyan a una inclusión cada vez más efectiva", ha señalado González, que ha puesto en valor la labor que desarrolla Asprona-León con el acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de Asprona-León, Pedro Barrio, que ha hecho hincapié en el carácter estratégico de esta alianza y se ha referido a la oportunidad que supone "ir de la mano de una universidad de prestigio" para avanzar en la búsqueda de nuevos modelos de funcionamiento, atención, apoyo y acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

Esta colaboración ha permitido durante años desarrollar numerosas iniciativas conjuntas, entre ellas prácticas universitarias en los centros de Asprona-León que ofrecen al alumnado una visión en primera persona de la discapacidad intelectual que luego se puede extrapolar a su desarrollo profesional y personal.

Precisamente el nuevo convenio, además de dar continuidad a estas prácticas académicas, contempla la organización conjunta de congresos, conferencias, seminarios, cursos y jornadas; el asesoramiento científico y técnico mutuo y el intercambio de información y documentación. También facilitará la incorporación de usuarios y asociados de la entidad a programas de prácticas en dependencias de la Universidad de León.

VIGENCIA DE 4 AÑOS

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, y el director técnico del área de Proyectos de Vida de Asprona-León, Juan Luis Blanco, también han participado en la firma de este nuevo convenio que, con una vigencia de cuatro años, permitirá concretar nuevos proyectos y actividades de interés mutuo entre Asprona-León y los distintos departamentos, centros e institutos de la Universidad.

Con la renovación del convenio la ULE pretende reforzar su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades y consolidar una colaboración que conecta el conocimiento y la formación universitaria con la experiencia de una entidad especializada en el acompañamiento a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.