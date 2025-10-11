La ULE celebra los 'Erasmus Days 2025' con una actividad especial organizada en el marco del proyecto europeo ENVIHEI

La Universidad de León celebra los Erasmus Days con la actividad Roots of Values, Seeds of Sustainability del proyecto europeo ENVIHEI
La Universidad de León celebra los Erasmus Days con la actividad Roots of Values, Seeds of Sustainability del proyecto europeo ENVIHEI - UNIVERSIDAD DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 13:10

   LEÓN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad de León se suma a la celebración internacional de los 'Erasmus Days 2025' con una actividad especial organizada en el marco del proyecto europeo ENVIHEI (Student-centered learning for ENVIronmental sustainability at Higher Education Institutions), coordinado por la institución leonesa y financiado por el programa Erasmus+.

   Con el lema 'Roots of Values, Seeds of Sustainability', la actividad tiene como objetivo destacar la conexión entre los valores fundamentales de la Unión Europea --respeto por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y derechos humanos -- y las competencias verdes promovidas por el marco europeo GreenComp, que ENVIHEI integra en la educación superior.

   Durante las jornadas, que se celebrarán los días 16 y 17 de octubre en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, respectivamente, estudiantes, profesorado y personal de la universidad participarán en retos creativos y dinámicas colaborativas que conectan los valores europeos con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social.

   La actividad, enmarcada en los 'Erasmus Days', busca reforzar el compromiso de la comunidad universitaria con una educación más sostenible, inclusiva y europea.

   A través de metodologías participativas, los asistentes explorarán cómo los valores de la UE actúan como las raíces que darán lugar a las semillas de una ciudadanía activa, responsable y comprometida con un futuro más verde y justo.

SOSTENIBILIDAD

   Con esta iniciativa, la ULE reafirma su compromiso con los objetivos del proyecto ENVIHEI: promover la sostenibilidad en la enseñanza universitaria, fomentar las competencias verdes y fortalecer los valores europeos que unen a las instituciones de educación superior.

   Las actividades organizadas dentro del proyecto ENVIHEI tendrán lugar el 16 de octubre, de 10.00 a 13.00 horas, en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial (Campus de Vegazana) y el 17 de octubre, en el mismo horario, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus de Vegazana).

Contador