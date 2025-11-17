ULE celebra la próxima semana las V Jornadas de Emprendimiento para impulsar el talento y la innovación

Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, que acogerá algunas actividades de las V Jornadas de Emprendimiento. - ULE

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) celebrará entre los días 24 y 26 de noviembre las V Jornadas de Emprendimiento, un encuentro anual que tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora entre el estudiantado y los egresados, ofreciendo formación práctica, inspiración y contacto directo con profesionales y entidades del ecosistema empresarial.

Organizadas por el área de Emprendimiento del Vicerrectorado de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, esta propuesta se desarrollará de forma presencial y gratuita, con actividades en el Vivero de Empresas de la ULE y en la Facultad de Filosofía y Letras.

Durante tres intensas jornadas los participantes podrán conocer experiencias reales de emprendedores, explorar fuentes de financiación, descubrir nuevas tendencias digitales y participar en talleres prácticos de desarrollo de ideas. El programa combina sesiones formativas con mesas redondas y espacios de networking, concebidos para acercar el emprendimiento a la comunidad universitaria desde una perspectiva realista y motivadora.

El lunes 24 de noviembre se inaugurará el evento con la mesa redonda 'El emprendimiento y las instituciones', en la que intervendrán representantes de la Cámara de Comercio de León, el Ildefe, la Fundación Santa María la Real y la Asociación de Jóvenes Empresarios. La jornada incluirá un taller práctico titulado 'Conoce el vivero y desarrolla tu idea en equipo' en el que los asistentes podrán trabajar en el diseño de proyectos innovadores.

INFORME GEM CASTILLA Y LEÓN

El martes 25 la temática se centrará en el análisis del ecosistema autonómico con la presentación del observatorio de emprendimiento 'Informe GEM (Global Enterpreneurship Monitor) Castilla y León 2024-2025', según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además, habrá una sesión dedicada a la incubadora Woralia, que presentará sus convocatorias y oportunidades para startups. La jornada concluirá en el Fab Lab León, donde se celebrará un encuentro entre "ideas, proyectos y personas" con Pablo Núñez González.

El miércoles día 26 de noviembre se abordarán las claves de la financiación empresarial business angels y capital riesgo en una mesa redonda con la participación de entidades como el Banco Sabadell, Banco Santander y el Círculo Empresarial Leonés.

'RESCATE DIGITAL'

También están programadas para ese mismo día la conferencia 'Emprender de forma sostenible para garantizar la supervivencia' y la mesa redonda 'Rescate Digital', esta última sobre las nuevas estrategias de marketing y comunicación a través de plataformas como TikTok o Twitch.

La clausura correrá a cargo de la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE. Además de las sesiones presenciales (14,5 horas), los participantes completarán actividades formativas equivalentes a siete horas de trabajo autónomo, con una duración total certificada de 21 horas.

Con un aforo limitado a 75 plazas, la inscripción es totalmente gratuita y puede realizarse a través del portal de Extensión Universitaria de la Universidad de León.