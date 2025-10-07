La ULE celebrará al Día de Universidades Saludables con reparto de fruta, consejos de salud mental y donación de sangre

Archivo - Entrada al Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se sumará a la celebración del Día de las Universidades Saludables, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre, con un conjunto de actividades dirigidas a la promoción del bienestar de la comunidad universitaria que incluyen el reparto de fruta, consejos de salud mental y sueño y donación de sangre.

Bajo el lema 'Universidades comprometidas con el bienestar', el programa combina diversas iniciativas con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, sensibilizar sobre la importancia de la salud mental y reforzar el compromiso solidario de la Universidad de León.

Así, habrá un reparto gratuito de fruta en los campus de León y Ponferrada el próximo día 14, un gesto simbólico que recuerda la importancia de una alimentación equilibrada en la vida universitaria. Además, a lo largo de los meses de septiembre y octubre se desarrolla una campaña de donación de sangre, cuyas próximas citas serán en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el día 21 de octubre, en la de Educación el día 23 y en el Campus de Ponferrada el día 29.

La salud mental también ocupa un lugar central en la programación. Así, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental el día 10 de octubre, la ULE difundirá un mensaje de sensibilización con el lema 'Desconexión digital: una herramienta clave para cuidar tu salud mental en la universidad', en el que se ofrecerán consejos prácticos para aprender a establecer límites con la tecnología y favorecer el bienestar emocional en la vida académica.

Otra de las propuestas formativas es el webinar 'Aprende a dormir: 21 estrategias para volver a dormir como un bebé', que se celebrará el miércoles día 22 de octubre, de 18.00 a 19.00 horas, a través de Google Meet. Ofrecerá recursos prácticos para mejorar la calidad del sueño, uno de los factores más influyentes en el rendimiento académico y la salud global, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Mediante estas actividades, la ULE refuerza su compromiso con la salud integral de su comunidad universitaria, entendida como un derecho y un pilar fundamental del aprendizaje.

La directora del área de Universidad Saludable, Elena Fernández, ha destacado que no se trata sólo de formar profesionales, sino de acompañar a las personas en el cuidado de su bienestar físico, mental y social, contribuyendo a una universidad más saludable, inclusiva y sostenible.