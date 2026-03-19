ULE celebrará los días 13, 14 Y 15 de abril las Jornadas de Puertas Abiertas en los campus de León y Ponferrada

La ULE celebrará en abril las Jornadas de Puertas Abiertas en los campus de Vegazana (León capital) y Ponferrada. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) celebrará las Jornadas de Puertas Abiertas los días 13 y 14 de abril en el Campus de Vegazana, en la capital leonesa y el día 15 de abril en el Campus de Ponferrada con el objetivo de acercar la vida universitaria a los futuros estudiantes.

La iniciativa trata de acercar a los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional (FP) de los diferentes centros educativos de la provincia la oferta académica de la ULE, mostrarles sus espacios y facilitarles un primer contacto con la vida universitaria, desde las aulas hasta los laboratorios y los diferentes centros.

Durante las jornadas los participantes podrán recorrer instalaciones, asistir a clases, participar en actividades de las facultades y escuelas, además de conocer todo lo que los trece centros universitarios de la ULE ofrecen.

El programa incluye además presentaciones de la oferta académica, charlas informativas sobre el proceso de acceso y matrícula a la Universidad, así como de las pruebas de la PAU, para familiarizarse con la experiencia de la evaluación universitaria. También se ofrecerá información sobre movilidad internacional y actividades para estudiantes extranjeros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"UN RETO LLENO DE OPORTUNIDADES"

Las jornadas, según ha señalado el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, pretenden mostrar que la elección de los estudios es "un reto lleno de oportunidades" y que cada estudiante puede tomar decisiones desde sus capacidades y talentos y explorar lo que realmente le interesa "sin miedo a equivocarse".

Cada jornada comenzará con una recepción y presentación general, seguida de visitas guiadas, talleres y actividades prácticas en los distintos centros para ofrecer una visión completa de la vida académica, científica y cultural de la ULE. Asimismo, se ha programado una sesión informativa dirigida para madres y padres el 14 de abril en León y al día siguiente en Ponferrada.

OFERTA ACADÉMICA

Con la incorporación de la titulación de Medicina, la Universidad de León ofrece para el próximo curso 41 grados y cinco dobles grados que abarcan todas las ramas del conocimiento. La propuesta académica combina titulaciones consolidadas como Veterinaria, Ciencias Ambientales, Enfermería, Podología, Biotecnología, Derecho, Educación, Ciencias Económicas, Ciencias del Deporte o Turismo, entre otras.

A ello se suma una amplia oferta en ingenierías, estudios en el ámbito de las Humanidades y programas innovadores en datos e Inteligencia Artificial (IA), Ciencias Gastronómicas o el Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía, implantado recientemente en el Campus de Ponferrada.