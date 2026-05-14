ULE y Colegio de la Abogacía refuerzan su colaboración en nuevas líneas de formación jurídica especializada

De izquierda a derecha, la vicerrectora de de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira; el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez Revilla y la coordinadora de las dos microcredenciales, Marta González. - ULE

LEÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y el Colegio de la Abogacía exploran nuevas vías de colaboración encaminadas a impulsar acciones formativas conjuntas dirigidas a la especialización y actualización profesional en el ámbito jurídico para reforzar su compromiso de ofrecer un formación práctica y adaptada a las necesidades reales de los profesionales del derecho.

Ambas instituciones han comenzado a consolidar esta línea de trabajo durante el actual curso académico con la puesta en marcha de dos microcredenciales universitarias orientadas a mejorar la capacitación técnica de los profesionales del ámbito jurídico en cuestiones tributarias vinculadas tanto al derecho de familia y sucesiones como a la defensa en materia de procedimientos tributarios.

Ambas propuestas, impartidas en modalidad online, han tenido una gran acogida entre los profesionales de la abogacía y han puesto de manifiesto el creciente interés de este colectivo por ampliar y especializar su formación en ámbitos con una importante aplicación práctica en el ejercicio diario, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Así lo ha señalado la coordinadora de las dos microcredenciales, Marta González Aparicio, que ha recordado que ambos programas, "independientes pero muy complementarios", nacieron tras detectar que muchos profesionales no contaban con una formación específica sobre las implicaciones tributarias derivadas de procedimientos como divorcios o herencias.

En concreto, la microcredencial 'Defensa Eficaz en Procedimientos Tributarios' ha permitido al alumnado profundizar en el conocimiento práctico de los principales procedimientos de gestión, inspección, recaudación, sanción y revisión tributaria, además de abordar los derechos y garantías de los contribuyentes y las herramientas jurídicas necesarias para su defensa.

Por su parte, la microcredencial 'Asesoramiento Fiscal en Divorcios, Herencias y División de Patrimonios: claves para abogados' en ejercicio ha ofrecido una visión especializada sobre las consecuencias tributarias derivadas de procesos de separación, sucesiones y divisiones patrimoniales.

RECURSOS PARA AFRONTAR PROCEDIMIENTOS

Estas formaciones han ofrecido a los profesionales las herramientas necesarias para la planificación fiscal de divorcios y herencias, al tiempo que han facilitado recursos para afrontar posteriores procedimientos ante la Administración Tributaria.

En este sentido, el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Díez Revilla, ha incidido en que ambas microcredenciales contribuyen a "solventar la necesidad de formación continua y especialización de la abogacía", además de incorporar conocimientos "de gran utilidad práctica" para el ejercicio profesional. Asimismo, ha puesto en valor la colaboración mantenida con la Universidad para poner en marcha una oferta formativa "transformadora y adaptada a las nuevas necesidades profesionales".

"UN EJEMPLO"

Por su parte, la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente de la ULE, María José Vieira, ha destacado que ambas microcredenciales son "un ejemplo del impulso que el Plan Microcreds está dando a la colaboración entre la Universidad y los agentes externos" y ha incidido en el trabajo conjunto desarrollado para diseñar una oferta formativa "adaptada a las necesidades reales de recualificación y especialización profesional".

De ahí que la voluntad de ambas instituciones sea la de reforzar esta colaboración para seguir con el impulso de nuevas acciones conjuntas que permitan ofrecer formación especializada, flexible y adaptada a las demandas reales de los profesionales jurídicos.