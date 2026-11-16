La ULE conecta el talento universitario con el tejido emprendedor de CyL en las VI Jornadas de Emprendimiento

Cartel de las VI Jornadas de Emprendimiento de la Universidad de León. - ULE

LEÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE) acogerá entre los días 23 y 25 de noviembre las VI Jornadas de Emprendimiento, que en la presente edición amplían su mirada al conjunto de Castilla y León para acercar a estudiantes y egresados las oportunidades que ofrece el ecosistema emprendedor de la Comunidad.

El encuentro partirá de las iniciativas empresariales surgidas en León para mostrar también los programas de apoyo, las incubadoras y las aceleradoras que operan en el ámbito autonómico.

Según ha señalado el director del equipo GEM Castilla y León, Daniel Alonso, en esta edición de las Jornadas de Emprendimiento se ha querido ampliar la perspectiva para mostrar cómo se articula el ecosistema emprendedor de la Comunidad y qué oportunidades ofrece a quienes quieren poner en marcha un proyecto. La intención es conectar las experiencias empresariales que surgen en León con los recursos de apoyo, las incubadoras, las aceleradoras y las vías de financiación disponibles en el ámbito autonómico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Queremos que los estudiantes conozcan todo lo que tienen a su alcance para emprender, desde las instituciones y entidades que pueden acompañarles en los primeros pasos hasta las posibilidades de financiación y crecimiento. Pero también queremos que descubran que muchas ideas que nacen en la Universidad pueden llegar al mercado, resolver necesidades de las empresas y convertirse en nuevos proyectos empresariales", ha explicado Daniel Alonso.

Una de las novedades de esta edición será el espacio 'Del laboratorio al mercado', que dará a conocer iniciativas como Campus Emprendedor, el Desafío Universidad-Empresa y los programas de prototipos orientados al mercado. La propuesta busca mostrar cómo las ideas y los proyectos que surgen durante la formación universitaria, incluidos los trabajos de fin de grado, pueden convertirse en soluciones para empresas, responder a necesidades reales o dar lugar a nuevos productos y oportunidades de negocio.

Durante los tres días las jornadas combinarán encuentros con entidades de apoyo al emprendimiento y empresas de León y Ponferrada, talleres prácticos para dar forma a ideas de negocio y sesiones dedicadas a la financiación, la negociación y la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la creación y el crecimiento empresarial. También se conocerán experiencias de aceleradoras especializadas de Salamanca y Burgos, vinculadas a sectores como los videojuegos y la energía.

La programación incluirá, además, la presentación del Informe GEM Castilla y León 2025-2026, que ofrecerá una visión de la actividad emprendedora en la Comunidad y permitirá contextualizar las oportunidades y los retos a los que se enfrentan quienes deciden poner en marcha un negocio.