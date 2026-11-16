La ULE conecta el talento universitario con el tejido emprendedor de CyL en las VI Jornadas de Emprendimiento

Del 23 al 25 de noviembre en la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León

Cartel de las VI Jornadas de Emprendimiento de la Universidad de León.
Cartel de las VI Jornadas de Emprendimiento de la Universidad de León. - ULE
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 16 noviembre 2026 14:40
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LEÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas de la Universidad de León (ULE) acogerá entre los días 23 y 25 de noviembre las VI Jornadas de Emprendimiento, que en la presente edición amplían su mirada al conjunto de Castilla y León para acercar a estudiantes y egresados las oportunidades que ofrece el ecosistema emprendedor de la Comunidad.

El encuentro partirá de las iniciativas empresariales surgidas en León para mostrar también los programas de apoyo, las incubadoras y las aceleradoras que operan en el ámbito autonómico.

Según ha señalado el director del equipo GEM Castilla y León, Daniel Alonso, en esta edición de las Jornadas de Emprendimiento se ha querido ampliar la perspectiva para mostrar cómo se articula el ecosistema emprendedor de la Comunidad y qué oportunidades ofrece a quienes quieren poner en marcha un proyecto. La intención es conectar las experiencias empresariales que surgen en León con los recursos de apoyo, las incubadoras, las aceleradoras y las vías de financiación disponibles en el ámbito autonómico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Queremos que los estudiantes conozcan todo lo que tienen a su alcance para emprender, desde las instituciones y entidades que pueden acompañarles en los primeros pasos hasta las posibilidades de financiación y crecimiento. Pero también queremos que descubran que muchas ideas que nacen en la Universidad pueden llegar al mercado, resolver necesidades de las empresas y convertirse en nuevos proyectos empresariales", ha explicado Daniel Alonso.

Una de las novedades de esta edición será el espacio 'Del laboratorio al mercado', que dará a conocer iniciativas como Campus Emprendedor, el Desafío Universidad-Empresa y los programas de prototipos orientados al mercado. La propuesta busca mostrar cómo las ideas y los proyectos que surgen durante la formación universitaria, incluidos los trabajos de fin de grado, pueden convertirse en soluciones para empresas, responder a necesidades reales o dar lugar a nuevos productos y oportunidades de negocio.

Durante los tres días las jornadas combinarán encuentros con entidades de apoyo al emprendimiento y empresas de León y Ponferrada, talleres prácticos para dar forma a ideas de negocio y sesiones dedicadas a la financiación, la negociación y la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la creación y el crecimiento empresarial. También se conocerán experiencias de aceleradoras especializadas de Salamanca y Burgos, vinculadas a sectores como los videojuegos y la energía.

La programación incluirá, además, la presentación del Informe GEM Castilla y León 2025-2026, que ofrecerá una visión de la actividad emprendedora en la Comunidad y permitirá contextualizar las oportunidades y los retos a los que se enfrentan quienes deciden poner en marcha un negocio.

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