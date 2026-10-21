ULE crea un servicio de orientación profesional para estudiantes y refuerza la conexión con empresas mediante TalentoCYL

Presentación del 'Programa Universidad-Empresa TalentoCYL' en el Rectorado de la Universidad de León. - ULE

LEÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León ha impulsado un servicio de orientación profesional individualizada para estudiantes y llevará a cabo acciones para reforzar la conexión con las empresas a través del 'Programa Universidad-Empresa TalentoCYL'.

Impulsada por la Junta en colaboración con la ULE para reforzar la conexión entre la formación universitaria, las empresas y las entidades que ofrecen oportunidades de empleo, esta iniciativa busca acercar a los estudiantes el mundo profesional desde el inicio de sus estudios universitarios y facilitarles herramientas para identificar sus oportunidades laborales.

El tiene con una financiación de 201.250 euros, contempla 195 actuaciones hasta finales de 2027 y cuenta con la participación de alrededor de 60 empresas y entidades, según han informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Su puesta en marcha, según ha señalado la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, ha requerido un trabajo de coordinación con los equipos directivos de los centros universitarios para integrar, bajo una estrategia común, las iniciativas que ya se desarrollaban y reforzar la orientación profesional, la relación con el tejido productivo y la formación en competencias.

Una de las primeras acciones ha sido la puesta en funcionamiento del servicio de orientación profesional individualizada, destinado a ayudar a los estudiantes a identificar sus salidas laborales y planificar su futuro profesional. Está disponible en los campus de León y Ponferrada, así como de forma online, y se integra en uno de los tres ejes en los que se articula el programa.

TRES EJES

El primero de estos ejes, según ha explicado la vicerrectora, se centra en la orientación y las salidas profesionales e incluye la elaboración de un mapa de oportunidades laborales vinculadas a las titulaciones de la ULE, jornadas de acercamiento entre facultades, centros y entidades, así como formación práctica sobre búsqueda de empleo, elaboración del currículum y uso de herramientas como LinkedIn.

El segundo eje busca estrechar la relación con las empresas y el tejido productivo mediante visitas, encuentros y hackathons, en los que las empresas plantean retos para que los estudiantes propongan soluciones.

El tercer eje se dirige al desarrollo de competencias transversales, como la negociación, la comunicación, el trabajo en equipo, la flexibilidad y la resiliencia, útiles tanto para la incorporación al empleo como para el emprendimiento. Estas actividades, en su conjunto, se adaptan a los distintos momentos del recorrido universitario, desde los primeros cursos hasta los estudios de máster.

POTENCIAR SECTORES ESTRATÉGICOS

El programa busca reforzar sectores estratégicos de la provincia y de la Comunidad como el tecnológico, el biofarmacéutico o el agrario, pero también abrir oportunidades en ámbitos con un marcado carácter social, con actividades vinculadas a la educación social, la atención a colectivos vulnerables, las personas mayores y las situaciones de dependencia, además de propuestas relacionadas con el emprendimiento y el empleo en la administración pública.

Enmarcado en la 'Estrategia de Talento 2031' de la Junta de Castilla y León, TalentoCYL busca que el talento formado en las universidades encuentre oportunidades para desarrollarse profesionalmente en su entorno y responder así a uno de los principales retos de la Comunidad. Así lo ha destacado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, que ha subrayado la importancia de conectar a los estudiantes con las empresas desde los primeros cursos y facilitarles el conocimiento de las salidas profesionales que ofrece el tejido productivo de la provincia.

"Queremos que nuestros jóvenes conozcan esas oportunidades, que aquí las tienen, que puedan quedarse si así lo desean y, sobre todo, que quienes se marcharon encuentren también razones para volver", ha recalcado. De ahí la importancia de actuar antes de que los estudiantes finalicen sus estudios para facilitarles el conocimiento del tejido empresarial y de las oportunidades profesionales que ofrece su entorno, según ha apuntado el director de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), José Carlos Alonso.

500 ESTUDIANTES INSCRITOS

Hasta mediados de diciembre están previstas 30 actuaciones y ya se han inscrito 500 estudiantes. "Para nosotros supone todo un éxito porque desconocíamos el impacto que iba a tener dentro de la población estudiantil", ha señalado Alonso, que también ha aplaudido la participación de alrededor de 35 empresas en las actividades desarrolladas hasta ahora, dentro de una previsión global de unas 60 empresas y entidades colaboradoras.

Toda la información sobre las actividades programadas, las plazas disponibles y las inscripciones puede consultarse en la web de TalentoCYL de la Universidad de León, desde la que los estudiantes también pueden acceder al servicio de orientación profesional individualizada.