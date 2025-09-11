La ULE edita un libro sobre películas y oferta audiovisual dedicada a las estrellas del rock

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado un libro titulado 'Biopic Rock. Música popular y cine biográfico', obra de Marta Pérez Tomás, que constituye el segundo número de la colección titulada 'Música en situación', y que realiza un repaso por las películas y la oferta audiovisual dedicada a las estrellas del rock en la última década.

'Biopic rock. Música popular y cine biográfico' propone una lectura de la música rock a partir de las biografías fílmicas de conocidos artistas. A través de algunos casos recientes y singularmente relevantes la autora analiza cómo la industria cinematográfica ha reconstruido la realidad del rock de los años 70 y 80 en el audiovisual actual.

Marta Pérez Tomás ha seleccionado cuatro películas: 'Bohemian Rapsody' de Bryan Singer (2018), 'The Dirt' de Jeff Tremaine (2019), 'Rocketman' de Dexter Fletcher (2019), y 'Stardust' de Gabriel Range (2020), en respuesta a su interés por ver qué estrategias está siguiendo la industria cinematográfica actual y cómo se traducen en los ámbitos audiovisual, cultural y social.

"Se ha buscado una muestra heterogénea que abarque grandes producciones estrenadas en el cine, productos pensados para su difusión en plataformas de streaming y producciones independientes", ha explicado y ha agregado que, de este modo, se puede constatar si los códigos cinematográficos del biopic son transversales a los diferentes modelos de producción, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

No obstante, ha puntualizado que, durante el análisis de estos cuatro casos, también están presentes las referencias breves a otros biopics y películas, "pues es necesaria la comparación para ampliar y complementar este análisis con la finalidad de llegar a una serie de conclusiones".

El libro tiene 161 páginas y la dirección editorial ha corrido a cargo de José Manuel Trabado, mientras que el diseño y maquetación han sido realizados por Juan Luis Hernansanz Rubio. Se puede adquirir por 20 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE.