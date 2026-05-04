La ULE espera contar en un plazo breve con el visto bueno de Acsucyl para implantar Medicina en el curso 2026-2027

La rectora de la ULE, Nuria González, en la Facultad e Filosofía y Letras del Campus de Vegazana (León). - EUROPA PRESS

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha manifestado este lunes que confía en contar en un breve espacio de tiempo con el visto bueno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) para la implantación del Grado de Medicina el próximo curso 2026-2027.

Según ha señalado, el pasado viernes día 1 llegó el informe de la Agencia sobre la memoria de los estudios de Medicina, en el que se solicitan de nuevo algunos ajustes, algo que se prevé tener solucionado en unas dos semanas. Al respecto, Nuria González se ha mostrado "muy optimista" y ha confiado en que no haya problemas al respecto.

En este sentido, ha puntualizado que ya hay una oferta de plazas realizada, pero se trata de procesos "que no son fáciles" y es preciso que la memoria quede "bien definida" para que el Grado en Medicina comience a impartirse.

La ULE ya ha comunicado a la Junta de Castilla y León la oferta de las 80 nuevas plazas para el Grado en Medicina y aborda la construcción del laboratorio de anatomía y disección con el objetivo de que esté finalizado el próximo mes de septiembre, momento en que comenzará a impartirse el primer curso en el Campus de Vegazana. Igualmente, la Universidad se encuentra en proceso de contratación de docentes para el primer curso de estos estudios.

Nuria González se ha pronunciado de este modo en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana, donde ha presentado la quinta edición del programa Campus Rural que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con las universidades públicas, un acto en el que ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.