La ULE explora el potencial de las centrales hidroeléctricas reversibles ante el nuevo reto de almacenamiento energético

Acto inaugural de la jornada técnica Innovamin'26 en el Rectorado de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) explora el potencial de las centrales hidroeléctricas reversibles ante el nuevo reto de almacenamiento energético, algo que se lleva a cabo a través de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas.

Así ha quedado reflejado en Innovamin'26, una jornada técnica que reúne este miércoles por primera vez en la Universidad de León a profesionales, investigadores, empresas y representantes de las administraciones para analizar los principales retos que plantea el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles y las oportunidades que pueden propiciar.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha explicado que en este ámbito la Institución académica pretende generar conocimiento, abrir líneas de investigación y establecer nuevas vías de colaboración con empresas, instituciones y profesionales del sector, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Durante del acto inaugural el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta, Jorge Llorente, ha situado el desarrollo del almacenamiento energético entre los grandes retos asociados a la expansión de las energías renovables y ha destacado el potencial de Castilla y León para avanzar en este ámbito. "Nuestra Comunidad cuenta con una importante capacidad de generación fotovoltaica, eólica e hidráulica, además de unas condiciones orográficas y unos recursos hidráulicos que pueden favorecer el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles", ha recalcado.

Llorente también se ha referido a la confluencia de capacidades que puede jugar a favor de estos proyectos, desde el conocimiento acumulado en torno a la minería y la ingeniería hasta la experiencia en materia hidráulica y energética o el talento generado por las universidades. En este contexto, ha apuntado que León es un territorio con condiciones "especialmente adecuadas" para abordar nuevas iniciativas vinculadas al almacenamiento.

No obstante, el viceconsejero ha advertido de que el despliegue de estas infraestructuras requiere avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos, entre ellos los aspectos tecnológicos, la tramitación administrativa, las necesidades de inversión y financiación y la planificación energética, especialmente en relación con el desarrollo de la red eléctrica, mostrando el apoyo de la Junta al desarrollo de nuevas centrales.

GEOLOGÍA E INGENIERÍA, EN EL EPICENTRO

La dimensión técnica de estos proyectos requiere, además, abordar de forma precisa las características del terreno sobre el que se desarrollan. Así lo ha destacado el coordinador del Instituto Geológico y Minero de España en León, Augusto Rodríguez, que ha remarcado el papel de la geología en la selección y caracterización de los emplazamientos, así como en la evaluación de las condiciones hidrogeológicas y la identificación de posibles riesgos geológicos y geomorfológicos.

En este sentido, ha expuesto que la construcción de centrales hidroeléctricas reversibles implica la ejecución de grandes infraestructuras subterráneas, con galerías, pozos y cavernas, además de presas y embalses, lo que hace necesario conocer con detalle las características litológicas y estructurales del terreno y su comportamiento.

Durante la jornada también se ha abordado la necesaria coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de estas infraestructuras. El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y organizador de Innovamin'26, Carlos López Jimeno, ha incidido en la importancia de articular la colaboración entre las diferentes administraciones y organismos implicados, especialmente en proyectos cuya dimensión energética y territorial supera el ámbito de una única comunidad autónoma.