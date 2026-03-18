La ULE y la Fundación Club45 sellan su primer convenio para premiar la excelencia académica en Filología Inglesa

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda), y el presidente de la Fundación Club 45, Alejandro Diez Garín, más conocido como Alex Cooper (a su derecha), tras formar el convenio de colaboración. - ULE

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y la Fundación Club 45 han firmado un convenio de colaboración que establece la creación del 'Premio Fundación Club 45 al mejor expediente del Grado en Filología Moderna: Inglés', que se otorgará anualmente al estudiante con el mejor expediente académico al finalizar sus estudios en esta titulación.

Durante la firma del convenio la rectora de la ULE, Nuria González, ha agradecido a la Fundación Club 45 su apoyo a los jóvenes que se esfuerzan por alcanzar la excelencia académica y desarrollar todo su potencial en un ámbito de conocimiento "tan relevante" como la lengua inglesa y la cultura moderna.

En este sentido, ha tendido la mano de la Universidad para fijar nuevas líneas de colaboración que refuercen el vínculo entre la educación y la promoción cultural con el objetivo de generar oportunidades conjuntas que beneficien tanto a los estudiantes como al desarrollo social y creativo de la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, el presidente de la Fundación Club 45, Alejandro Diez Garín, más conocido como Alex Cooper, ha destacado que uno de los principales objetivos la entidad es elevar la cultura pop a categoría de estudio e investigación, un ámbito en el que ha destacado la relación que existe con la Universidad.

En este sentido, ha recordado la participación de la Fundación en cursos de extensión universitaria y de verano, así como en un acuerdo de colaboración que ahora se amplía con la creación de un premio que, según ha explicado, tiene "un significado personal especial", como licenciado de la tercera promoción de Filología Inglesa por la ULE. "Es un honor poder contribuir desde la Fundación a reconocer el talento de los estudiantes", ha recalcado.

El premio estará dotado con 200 euros, aportados por la Fundación Club 45, y un diploma acreditativo de la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde se ha puesto en valor esta iniciativa como un estímulo para el estudiantado.

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, ha puesto de relieve la afinidad entre la Fundación y los estudios de Filología Moderna, al integrar ámbitos como la literatura, la música o la cultura popular, a la par que ha subrayado la relevancia de la lengua inglesa como vehículo fundamental de la cultura global contemporánea. Finalmente, ha valorado de manera positiva este tipo de colaboraciones, que refuerzan la conexión entre la Universidad, la cultura y el entorno social y rural.