La ULE impartirá desde le 23 de septiembre un curso para la enseñanza del leonés en Primaria y Secundaria

Archivo - La ULE acoge el XIV Congreso Internacional de Artes Marciales y Deportes de Combate con participantes de 16 países - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELE) y el Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León (ULE) han organizado un curso de extensión universitaria titulado 'El leonés en el aula (II): propuestas y materiales para educación Primaria y Secundaria' que se celebrará en la modalidad online síncrono entre los días 23 de septiembre y 23 de octubre, hasta completar un total de 20 horas lectivas y bajo la dirección del profesor Alejandro Junquera Martínez.

Se trata de una iniciativa que está especialmente dirigida a profesores de Educación Primaria y Secundaria; estudiantes del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato; Formación Profesional (FP) y Enseñanza de Idiomas; estudiantes de Lengua Española y abierta, en general, a todas las personas que estén interesadas en la materia.

Desde la dirección del curso se explica que los participantes tendrán ocasión de actualizar contenidos sobre dialectología de las lenguas peninsulares y conocerán las actitudes lingüísticas que los hablantes poseen sobre el leonés, al tiempo que profundizarán en de aspectos gramaticales, fonéticos y léxicos de la lengua leonesa y su aplicación al aula.

También se accederá a diversos testimonios literarios y de cultura escrita en lengua leonesa y se analizará la situación derivada del contacto entre lenguas como el castellano y el leonés y sus repercusiones, sesgún ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Entre los objetivos que se desean alcanzar con esta iniciativa destaca el desarrollo de propuestas didácticas para llevar el leonés (desde diversas perspectivas) a las aulas de Primaria y Secundaria. Además, se conocerán testimonios reales de experiencias didácticas relacionadas con la enseñanza del leonés.

Finalmente, la formación que se ofrecerá permitirá a los participantes valorar el patrimonio cultural inmaterial leonés, especialmente el referido al ámbito del romancero y sus aplicaciones en el aula.

El precio de la matrícula se ha fijado en 10 euros, cantidad que se reduce a cinco euros para los alumnos de la ULE.