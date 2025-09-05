La ULE impulsa formación y sensibilización del uso de la IA con un ciclo de conferencias desde el próximo día 8

Archivo - La ULE abordará los retos globales desde la programación geoespacial en un curso de verano desde el próximo día 14 - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León pone en marcha el ciclo de conferencias 'La Inteligencia Artificial que viene: Una mirada desde Europa' con el objetivo de abrir un espacio de debate y reflexión sobre el impacto de la IA desde las perspectivas tecnológica, ética, social, penal y económica, promoviendo un diálogo amplio y accesible sobre los retos y oportunidades que plantea esta disciplina.

Organizado desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, el Ciclo se enmarca en el firme compromiso de la institución académica de contribuir a la formación y sensibilización sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías y, más concretamente, de la IA.

"Con este ciclo queremos abrir un espacio de debate riguroso y accesible para la sociedad, destacando la importancia de comprender y aplicar la IA de manera ética y responsable", ha señalado el vicerrector José Alberto Benítez Andrades, que ha destacado el "compromiso" de la ULE por liderar estas reflexiones "desde la excelencia académica y la innovación tecnológica".

El ciclo, compuesto por cuatro ponencias, arranca el próximo lunes día 8 a partir de las 10.30 horas en el salón de grados de la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas con la conferencia que lleva por título 'Inteligencia Artificial Generativa y Modelos del Lenguaje: Capacidades, Limitaciones y Desafíos Éticos', impartida por la catedrática y doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Jaén María Teresa Martín Valdivia.

Reconocida especialista en IA y Procesamiento del Lenguaje Natural, Martín Valdivia ha coordinado numerosos proyectos de I+D+i, ha asumido el Vicerrectorado de Universidad Digital entre 2019 y 2022 y en la actualidad forma parte del consejo asesor de la Agencia Digital de Andalucía, contribuyendo a la estrategia regional de inteligencia artificial.

El ciclo contará con destacados expertos en el ámbito nacional de la inteligencia artificial como la catedrática de la Universidad Carlos III Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, con una amplia trayectoria en investigación y asesoramiento internacional en IA y derecho o Alejandro Rodríguez González, catedrático e investigador principal de la Universidad Politécnica de Madrid en aplicaciones de IA en biomedicina y presidente de la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina.

Financiada por la Junta de Castilla y León, esta iniciativa "refuerza" la apuesta de la Universidad de León por ofrecer programas divulgativos de alto nivel y abiertos a toda la sociedad que fomenten la reflexión sobre los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en Europa y en el mundo.

El acceso a este ciclo de conferencias es libre, si bien se ha habilitado un enlace de inscripción para los interesados: https://forms.gle/9m11LbVwuRRLHDNJA.