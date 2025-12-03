La ULE impulsa la Microcredencial Universitaria en Bases para la Fisioterapia en Consulta Comunitaria. - ULE

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha puesto en marcha la Microcredencial Universitaria en Bases para la Fisioterapia en Consulta Comunitaria, una novedosa formación para reforzar la formación cuyo periodo de preinscripción ya está abierto.

Según ha explicado la ULE, la fisioterapia en Atención Primaria y Comunitaria sigue siendo una asignatura "pendiente" en España, donde menos del tres por ciento de los profesionales colegiados trabajan en este ámbito, pese al incremento de necesidades asistenciales y programas de promoción de la salud en el entorno cercano.

Este título propio, que se desarrollará de forma presencial y completa en el Campus de Ponferrada, está dirigido a fisioterapeutas del ámbito público o privado de entre 25 y 64 años interesados en Atención Primaria y Comunitaria, así como a profesionales vinculados a clínicas privadas con vocación social o a programas de prevención y promoción de la salud en sus territorios.

La formación dará comienzo el 10 de enero, con un programa que combina contenidos teóricos y prácticas de simulación clínica. Las sesiones se celebrarán los sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.00 a 19.00 horas por las tardes, y se organizarán en una cadencia aproximada de un seminario cada tres semanas hasta el 9 de mayo de 2026, fecha prevista para su finalización.

El objetivo es capacitar a los profesionales para ofrecer cuidados centrados en la persona, promoviendo la salud, la prevención y el automanejo, así como reforzando la educación sanitaria y el trabajo desde el paradigma comunitario, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Los participantes adquirirán las competencias necesarias para ejercer como fisioterapeutas especializados en salud comunitaria, un perfil cada vez más demandado en el sistema sanitario.

NECESARIA FORMACIÓN ESPECÍFICA

Óscar Rodríguez Nogueira, codirector del programa, ha subrayado que la fisioterapia debe contar con profesionales preparados para mejorar la salud de la población aprovechando sus propios recursos personales y comunitarios y ha recordado que trabajar en el ámbito comunitario exige una formación específica. "Es necesario que la formación profundice en habilidades relacionales, educación para la salud, cribado de patologías que puedan abordarse mediante automanejo y diseño de programas de ejercicio terapéutico", ha precisado.

En este contexto, la microcredencial se ha configurado para dar respuesta a la necesidad de capacitar e incentivar a los fisioterapeutas en prevención, promoción y educación para la salud tanto en consultas privadas como en centros públicos de Atención Primaria.