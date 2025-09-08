La ULE inicia el curso académico con las jornadas de bienvenida a sus estudiantes de nuevo ingreso

Imagen del Campus de Veganaza, en León capital, durante las jornadas de bienvenida del curso universitario 2025-2026 - ULE

LEÓN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE) ha abierto este lunes sus puertas a los cientos de estudiantes de nuevo ingreso que han participado en las jornadas de bienvenida organizadas por las diferentes facultades y escuelas con las que la institución académica da inicio al curso académico 2025-2026.

Estas jornadas sirven para que cada estudiante conozca de primera mano la facultad o escuela en la que va a cursar sus estudios universitarios, así como al profesorado que le acompañará en esta nueva etapa. Además, se ha llevado a cabo una presentación detallada de cada titulación.

Las sesiones están pensadas para integrar a los nuevos estudiantes en su entorno académico y con este objetivo se han ofrecido orientaciones prácticas sobre los primeros pasos en la ULE, la documentación necesaria o los servicios que pueden resultar de interés, entre otros.

A lo largo de la mañana numerosos estudiantes se han acercado al Campus de Vegazana que, poco a poco, recupera su actividad habitual, con aulas y pasillos llenos de jóvenes, charlas e intercambios de impresiones en las cafeterías y jardines y un ambiente marcado por los "nervios, la curiosidad y la ilusión" que caracterizan el inicio de una nueva etapa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En el Campus de Ponferrada el comienzo de curso se retrasa hasta el próximo miércoles con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Encina, aunque en el caso de los estudios de máster se pospone hasta el próximo día 15 de septiembre.