La ULE lanza un máster "pionero" en España en fermentaciones en industria alimentaria y biotecnológica

LEÓN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha lanzado el máster en 'Fermentaciones Aplicadas a la Industria Alimentaria y Biotecnológica', un programa formativo "pionero" en el ámbito nacional diseñado para ofrecer una formación especializada con salidas laborales y estrechamente vinculada a las necesidades del tejido industrial local y regional.

El máster proporciona una visión integral y transversal de la fermentación, cubriendo desde los fundamentos microbianos y bioquímicos hasta la tecnología de procesos, la formulación de productos, los aspectos normativos y la transferencia directa al entorno industrial.

Según el coordinador del programa, Avelino Álvarez Ordóñez, esta combinación de ciencia, tecnología e innovación aplicada resulta difícil de encontrar en la oferta académica actual, tanto en España como en el contexto europeo, de ahí la apuesta de la Universidad de León por ofrecer este máster.

Asimismo, ha explicado que, aunque la fermentación es una tecnología tradicional, en los últimos años se ha consolidado como una herramienta innovadora también para la producción de ingredientes y compuestos puros como vitaminas o medicamentos, lo que hace de este máster una formación "con grandes oportunidades" de inserción laboral, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Concretamente, ofrece oportunidades en sectores como la industria alimentaria y el sector biofarmacéutico, con fuerte presencia en León y su entorno, lo que supone que esta formación sea "una oportunidad única" para formar profesionales altamente cualificados, directamente vinculados a las necesidades de la provincia de León.

RETENER Y ATRAER TALENTO

"Nuestro objetivo era ofrecer una formación que diera respuesta a las tendencias de los mercados, así como a las demandas de nuestro territorio y vemos en este máster una oportunidad para retener y atraer talento", ha señalado Álvarez, que ha recordado que se trata de un programa con un enfoque amplio y multidisciplinar dirigido principalmente a recién graduados en Ciencias y Tecnología de los Alimentos (CTA), pero también en Biotecnología, Biología, Ingeniería Agraria y a otras áreas afines.

El programa cuenta con un máximo de 20 estudiantes, tendrá una duración de un año y ofrece una formación con un enfoque eminentemente práctico, con experiencias en laboratorios y la planta piloto de Tecnología de los Alimentos de la ULE. Ello se complementa con una materia optativa que permitirá realizar prácticas en empresas, garantizando la conexión con la industria alimentaria y biofarmacéutica y facilitando la inserción profesional.

Los egresados del programa estarán capacitados para integrarse en industrias agroalimentarias, biotecnológicas, farmacéuticas, centros tecnológicos, laboratorios de investigación o en start-ups de innovación alimentaria o biotecnológica. El máster incluye formación en desarrollo de nuevos productos, emprendimiento e innovación, proporcionando herramientas clave para el diseño y lanzamiento de soluciones propias en un mercado en auge.