La ULE participa en un estudio que demuestra que el virus de la gripe porcina modifica la microbiota pulmonar

Integrantes del grupo de investigación Bacrespi de la ULE que ha participado en el estudio sobre el virus de la gripe porcina. - ULE

LEÓN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha participado en un estudio que demuestra que la infección producida en el cerdo por los virus de la gripe provoca cambios destacados en su microbiota pulmonar.

El grupo Bacrespi (de patógenos respiratorios porcinos) de la ULE, dirigido por César B. Gutiérrez Martín, ha participado, junto con diversos equipos nacionales e internacionales, en dicha investigación, liderada por el científico leonés Estanislao Nistal Villán, del Grupo de Virología e Inmunidad Innata, de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.

El cerdo es considerado un importante reservorio y "mezclador genético" de Influenzavirus con potencial pandémico, como se evidenció en la pandemia de 2009 ocasionada por el H1N1, aunque hasta ahora se conocía poco sobre el modo en que la gripe porcina afecta directamente a su ecosistema bacteriano pulmonar (microbiota). La comprensión de estas alteraciones resulta "clave" para prevenir las enfermedades respiratorias secundarias porcinas.

La investigación, que acaba de ser publicada por la revista 'Frontiers in Cellular and Infection Microbiology', fue realizada con muestras pulmonares de cerdos provenientes de diferentes regiones españolas y con una tecnología de secuenciación 16S de tercera generación de nanoporos que aporta un método rápido y práctico para la detección de los cambios de la microbiota respiratoria porcina.

Además, permite la confirmación de los patógenos oportunistas bacterianos secundarios a la infección vírica primaria, lo que complicaría el curso clínico de la enfermedad y la recuperación de los animales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Se utilizaron herramientas bioinformáticas avanzadas para comparar la microbiota pulmonar de cerdos infectados frente a cerdos sanos para analizarse métricas de riqueza y diversidad, además de modelos predictivos de agrupamiento de especies.

En los casos de infección por Influenzavirus se detectó un aumento significativo de algunos géneros bacterianos asociados, en su mayoría integrantes del Complejo Respiratorio Porcino, como fue el caso de los géneros Glaesserella (en el 60 por ciento de los casos), muy por delante de Pasteurella y Mycoplasma, así como de otros géneros como Staphylococcus o Fusobacterium.

CONOCIMIENTO DE NEUMONÍAS BACTERIAS.

Javier Arranz-Herrero y Sara Izpura-Luis, primeros autores del artículo, han explicado que se ha descifrado la complejidad de la microbiota en la evolución de las enfermedades respiratorias asociadas a la gripe porcina, un "hito" fundamental para el conocimiento de las bacterias patógenas responsables de las neumonías bacterias secundarias a la influenza porcina, puesto que estos agentes etiológicos no proceden únicamente del exterior, sino que también se asientan en el propio aparato respiratorio porcino.

Estanislao Nistal Villán ha añadido que no se conoce aún el papel "exacto" que ejerce esta diversidad bacteriana ni cómo puede determinar el desarrollo de la enfermedad, tanto en los procesos víricos sin desarrollo posterior de una neumonía bacteriana como en aquellos otros en las que sí se desencadena neumonía. En todo caso, ha apuntado que el tratamiento antibiótico no termina de resolver el problema.

APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPEÚTICAS.

Los resultados obtenidos mediante esta metodología permitirán avanzar en la realización de estudios similares en seres humanos y en el desarrollo de posibles aplicaciones diagnósticas y terapéuticas, lo que permitirá anticipar las complicaciones asociadas a la gripe humana y otras enfermedades respiratorias de etiología vírica.

En el estudio han participado, además del grupo VII del CEU, los grupos de Gustavo del Real (INIA), María Montoya (CIB), Adolfo García-Sastre (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), César Bernardo Gutiérrez Marín (Universidad de León), Juergen Richt (Kansas State University), Eric Bortz (Universidad de Alaska), Jordi Cano Ochando (Instituto de Salud Carlos III -ISCIII-) y Juan Luis Tejerina del Valle (Salamanca).

Esta investigación es parte del trabajo del CRIPT Center for Influenza Research del programa CEIRR, financiado por el NIAID de los Estados Unidos de América.

Finalmente, la ULE ha apuntado que el estudio ha sido financiada por el proyecto PID2023-150116OB-I00 del Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, bajo el contrato número 75N93021C00014.