ULE participa en un estudio nacional que identifica 13 indicadores para evaluar la calidad de fisioterapia hospitalaria

La profesora del área de Fisioterapia de la ULE Beatriz Alonso-Cortés Fradejas (derecha), con otros participantes del estudio publicado sobre la evaluación de la calidad de los servicios de fisioterapia hospitalaria. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

La profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad de León (ULE) Beatriz Alonso-Cortés Fradejas ha participado en un estudio multicéntrico nacional orientado a establecer criterios para evaluar la calidad de los servicios de fisioterapia hospitalaria.

La investigación, que ha sido desarrollada con la participación del Hospital El Bierzo junto con el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, permite comprobar qué indicadores de calidad asistencial pueden aplicarse de forma viable y consistente en distintos servicios de fisioterapia hospitalaria.

El estudio partía de un conjunto de 22 indicadores de calidad asistencial en fisioterapia hospitalaria para comprobar si podían aplicarse de forma viable y ofrecer resultados consistentes en distintos centros. Los resultados mostraron que trece indicadores, nueve clínicos y cuatro relacionados con la gestión de las unidades eran viables y presentaban concordancia entre los evaluadores.

Los resultados permiten avanzar hacia una evaluación más sistemática de la atención fisioterapéutica y ofrecen una base para que los responsables de estos servicios puedan conocer mejor su funcionamiento, identificar dificultades y orientar posibles mejoras. "Los indicadores de calidad asistencial son una manera de evaluar si un servicio de fisioterapia está prestando una atención de calidad", ha destacado Alonso-Cortés.

El estudio también ha permitido detectar dificultades en el registro de información clínica y en la identificación de determinados diagnósticos, así como aspectos susceptibles de mejora en la definición de objetivos terapéuticos, la atención temprana a pacientes con ictus y la prescripción del ejercicio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

DETECTAR DÓNDE INTERVENIR

"Dentro de nuestra profesión está tomando cada vez más importancia en temas como la gestión y, sobre todo, la calidad asistencial, que van de la mano", ha explicado la investigadora del Campus de Ponferrada, que ha recordado que disponer de indicadores contrastados permite contar con criterios comunes para analizar la actividad de las unidades y detectar aspectos en los que puede ser necesario intervenir.

El artículo, titulado 'Quality indicators for Spanish hospital-based physical therapy units: a feasibility and inter-rater reliability study', de la revista Brazilian Journal of Physical Therapy, forma parte de la tesis doctoral del fisioterapeuta Nicolás Ibarra-Meneses y se ha desarrollado en colaboración con los doctores Daniel Ángel-García y de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), e Ismael Martínez-Nicolás Alonso-Cortés Fradejas y los otros tres autores forman parte del grupo de trabajo sobre Calidad Asistencial en Fisioterapia del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

Además, han colaborado la UCAM y el Hospital El Bierzo, cuya participación se ha canalizado especialmente a través de la supervisora de su Unidad de Fisioterapia, María del Mar Rodríguez Fresnillo.

Este avance se enmarca en un momento de evolución de la profesión y de debate sobre el papel de los fisioterapeutas en la gestión de sus servicios. La reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, actualmente en espera de continuar su tramitación parlamentaria, contempla la profesionalización de la función directiva y sitúa la gestión sanitaria entre las cuestiones relevantes para la organización de los servicios públicos.

MEJORA DE LA ATENCIÓN

En este contexto, contar con herramientas que permitan evaluar la actividad y detectar necesidades constituye un recurso para avanzar en la planificación y la mejora continua de la atención.

La investigación se suma a la actividad científica desarrollada desde la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus de Ponferrada y permite reforzar la colaboración entre la Universidad de León, los centros hospitalarios y otras instituciones investigadoras para contribuir al desarrollo de la profesión y a una atención sanitaria cada vez mejor evaluada.