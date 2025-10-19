La ULE participa en una investigación que muestra la disposición de los jóvenes para la planificación financiera

'Importancia De La Educación Económico- Financiera En Alumnos De Primer Curso De Administración De Empresas' - UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León ha participado en la tercera edición del estudio 'Importancia de la educación económico-financiera en alumnos de primer curso de Administración de Empresas', promovido por la Fundación Contea junto con la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD).

La investigación, realizada en 14 universidades de España, entre ellas la ULE, y Portugal, ha recogido las percepciones de 2.305 estudiantes sobre cuestiones como el ahorro, la inversión, la planificación presupuestaria y la seguridad financiera.

Los datos reflejan que los jóvenes universitarios muestran una disposición favorable hacia la educación económico-financiera, quienes valoran la importancia de la planificación y el control del gasto.

Sin embargo, la investigación ha detectado áreas de mejora en el ámbito de la inversión y el ahorro, así como en la confianza de las mujeres en temas técnicos financieros.

En este sentido, el estudio recomienda reforzar la formación práctica a través de metodologías como el learning by doing, que promueve simulaciones y experiencias aplicadas que faciliten la adquisición de competencias financieras útiles para la vida real.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales destacan "la relevancia de este tipo de investigaciones, que permiten diagnosticar las fortalezas y carencias del alumnado en materia de cultura financiera y, a la vez, orientar mejoras curriculares en los programas formativos".

En la ULE han formado parte en el estudio las doctoras Cristina Gutiérrez, Mayte Tascón y Paula Castro, todas ellas del área de Economía Financiera y Contabilidad y miembros del Grupo de Innovación Docente en Educación Financiera (GIDEF), así como los estudiantes de primer curso de los Grados en Administración y Dirección de Empresas y de Finanzas, que formaron parte de la muestra de estudiantes encuestados.

El análisis comparativo muestra que el alumnado portugués presenta mayor sensibilización hacia aspectos éticos y sociales del consumo, mientras que los estudiantes españoles destacan en conocimientos técnicos de inversión, y en ambos países se observa una conciencia creciente sobre la importancia de la seguridad financiera y el ahorro.