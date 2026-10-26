La ULE prevé abrir para el curso 2028-29 un centro en Xiangtan (China) con cuatro titulaciones

Representantes del Instituto Confucio de León y la ULE en la sede del centro. - ULE

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) trabaja en la creación de un centro en Xiangtan (China) que prevé iniciar su andadura en el curso 2028-29 con cuatro titulaciones vinculadas a las áreas de ingeniería, economía y ambientales.

Así lo ha explicado este lunes el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, que ha explicado que se trata de un proyecto "especialmente ambicioso". "Es un reto de gran envergadura que estamos abordando en total coordinación y sintonía con los decanatos y las direcciones de escuela, con los equipos académicos de los centros implicados y para el que estamos contando también con el apoyo y en consonancia con la Junta de Castilla y León, que nos está acompañando y orientando en los distintos pasos que debemos dar", ha precisado.

En estos momentos las universidades de León y Xiangtan ya han abordado las titulaciones iniciales que ofrecerá el centro, aunque hasta su apertura habrá que superar una serie de trámites con la Junta de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), gestiones que "llevan un tiempo". "Estamos iniciando el procedimiento para que eso pueda ser una realidad", ha apostillado.

En este sentido, ha recalcado que el proyecto no es importante únicamente para la Universidad de León, sino también para la ciudad y la provincia, ya que permitirá ampliar la presencia internacional de la Institución académica y abrir nuevas oportunidades para los estudiantes, atraer talento, favorecer el intercambio de personas y conocimientos y proyectar el nombre de León fuera de las fronteras provinciales.

José Alberto Benítez-Andrades ha realizado estas declaraciones en el Instituto Confucio de León, en un acto con motivo de sus 15 años de vida en el que ha estado acompañado por la rectora de la ULE, Nuria González y por los directores del Confucio, Óscar Fernández y la profesora Peng Fengchun.

4.650 ESTUDIANTES

El Instituto Confucio se ha consolidado en sus 15 años de vida como como el centro de España con mayor oferta educativa de la lengua china, con 17 niveles y 43 grupos, y el tercero en cuanto a volumen examinador. Durante este periodo han pasado por sus instalaciones 4.650 estudiantes y 8.653 alumnos se han inscrito para realizar exámenes. El reto actual es la adaptación al nuevo sistema HSK3.0.

Para la rectora de la ULE el balance de los 15 años del Instituto Confucio es "muy positivo" y ha permitido abrir su actividad a espacios como las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Económicas y Empresariales y el campus de Ponferrada, además de una decena de centros educativos de la capital leonesa donde en los últimos años ha habido un interés notable por ofrecer el idioma chino como actividad extraescolar a los menores. Además, mantiene líneas de colaboración con las universidades de Oviedo, Vigo y Burgos que han permitido extenderse más allá del ámbito provincial.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Junto a la enseñanza del chino, el Instituto Confucio cuenta con una programación cultural que incluye talleres, taichí, música o arte pensada para favorece el intercambio de conocimiento y diálogo entre ambas culturas.

Nuria González ha recordado que en 2019 obtuvo el reconocimiento como el mejor Instituto Confucio del mundo, lo que constituyó "un hito" tanto para el centro como para la Universidad de León. "Pero realmente el mayor valor de estos 15 años no está en ese reconocimiento o en haber cambiado de sede, sino en el trabajo que han hecho los equipos que han estado al frente implicando también a los estudiantes y, sobre todo, manteniendo vivo este proyecto que une formación, cultura e internacionalización", ha concluido.