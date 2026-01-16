La ULE prevé que la Policlínica Universitaria de Ponferrada (León) iniciará su andadura el curso 2029-2030

La rectora de la ULE, Nuria González (izquierda), durante su visita el Campus de Ponferrada. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

La Universidad de León (León) prevé que la Policlínica Universitaria de Ponferrada (León) estará operativa el curso 2029-2030 y se ubicará en el edificio que albergaba el antiguo plató de la Escuela de Cine, un inmueble que será rehabilitado para convertirse en un espacio destinado a la formación sanitaria, la docencia práctica y la prestación de servicios a la sociedad.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha visitado este viernes el Campus de Ponferrada, donde ha expresado la Policlínica es un proyecto que la Universidad ha defendido de manera reiterada ante las administraciones y cuyo impulso definitivo se ha logrado con el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de una inyección económica de cinco millones de euros a cargo del Fondo de Transición Justa.

"Estamos ante una infraestructura largamente reivindicada y que es estratégica para el Campus de Ponferrada y para el conjunto del territorio, que permitirá reforzar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el papel del Campus berciano como referente en formación e innovación sanitaria", ha recalcado.

La Policlínica Universitaria nace con la doble vocación, siguiendo el modelo de éxito de la Clínica Podológica. Por un lado, pretende reforzar la formación práctica del estudiantado, con una especialización "clara" en Fisioterapia, aunque dando cabida a otras ramas sanitarias como Enfermería o Nutrición y Dietética y ofreciendo un modelo de atención multidisciplinar, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por otro lado, tendrá una vocación asistencial, ofreciendo atención especializada y contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de la población de El Bierzo y su entorno. "Estamos ante una infraestructura que permitirá posicionar al Campus de Ponferrada como un espacio de innovación sanitaria, de generación de conocimiento aplicado y de respuesta a las necesidades reales del territorio", ha destacado la rectora.

PROYECTO Y PLAZOS

La propuesta de la ULE se ha basado en reutilizar y transformar unas instalaciones ya existentes en el Campus, de modo que la Policlínica estará plenamente integrada en el entorno universitario. Desde el punto de vista técnico, el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital ya trabaja en la definición de los nuevos requerimientos técnicos y constructivos para ajustarlos a la financiación disponible.

"Existe un proyecto básico inicial que data de 2023 y que proyectaba un inmueble de 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Ahora se trabaja para marcar los nuevos requerimientos del inmueble", ha apuntado Nuria González, que ha señalado que la previsión con la que se trabaja es la de encargar la redacción de un nuevo proyecto básico antes del verano para contar con este documento a finales de año.

A partir de entonces se iniciarán los trámites administrativos necesarios, con la licitación del proyecto de ejecución y, posteriormente, de las obras. El objetivo final es que las obras puedan iniciarse en el primer semestre de 2028, con el horizonte de que la Policlínica Universitaria de Ponferrada esté operativa en el curso 2029-2030.

El proyecto estará liderado por el Vicerrectorado de Infraestructuras, en coordinación estrecha con el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada y con la supervisión directa de Infraestructuras y Sostenibilidad. También contará con la implicación directa de la vicerrectora Pilar Marqués y de la directora de Planificación y Organización, Raquel Leirós, en la definición de las soluciones funcionales.

"MOTOR DE RIQUEZA TERRITORIAL"

Precisamente Marqués ha recordado que la Policlínica es un proyecto que suma el crecimiento al Campus y, por ende, al territorio berciano. "Se convertirá en un motor de riqueza territorial y en un ecosistema clínico innovador que integrará la docencia, la investigación y la transferencia", ha subrayado.

En esta línea, la vicerrectora ha expresado que este servicio permitirá mejorar el bienestar físico-psicológico de enfermos, familias y cuidadores; ofrecerá una atención especializada médica; proporcionará un servicio de apoyo social y dotará de nuevas experiencias a los estudiantes desde una mirada multidisciplinar. "Es un proyecto multifuncional orientado a todas las áreas de salud, abierto, inclusivo, sostenible y digital", ha concluido Marqués.

La Policlínica Universitaria de Ponferrada se enmarca en la estrategia de la Universidad de León de impulsar infraestructuras útiles, vinculadas al territorio y alineadas con las necesidades sociales y pretende reforzar su apuesta "decidida" por el Campus de Ponferrada como motor de desarrollo y bienestar.