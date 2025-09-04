La ULE programa el 12 de septiembre una jornada sobre las novedades y consecuencias del nuevo reglamento de extranjería

Archivo - Entrada al Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) acogerá el próximo día 12 de septiembre el XII Seminario de Relaciones Internacionales, que estará centrado en 'El nuevo reglamento de extranjería; novedades y consecuencias'.

El seminario, que será inaugurado a las 9.30 horas por la rectora de la ULE, Nuria González Álvarez, será dirigido por la profesora la catedrática de Derecho Internacional Privado Aurelia Álvarez Rodríguez y contará con la presencia de destacados especialistas en la materia.

Este seminario presenta una "enorme trascendencia social", por lo que el espectro de destinatarios directos y potenciales es muy amplio, desde alumnos universitarios directamente afectados por varios de los temas que se analizarán hasta empleados por cuenta ajena y por cuenta propia implicados en temas migratorios, personal al servicio de las Administraciones públicas con competencias en ese sector y, en general, cualquier persona que desee obtener información sobre estos asuntos.

En total se llevarán a cabo seis mesas redondas con la finalidad de dar a conocer una visión general sobre la normativa de extranjería y protección internacional recientemente modificada. "La publicación del Pacto europeo de Migración y Asilo junto con las proyectadas reformas españolas conllevan la necesidad de un análisis crítico del nuevo escenario normativo", según ha explicado Aurelia Álvarez.

Con un enfoque teórico práctico, en la jornada se plantearán debates en torno a la gestión de los flujos migratorios, así como la normativa de extranjería y protección internacional y su interpretación jurisprudencial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Aurelia Álvarez ha señalado que en la actualidad el éxodo de los que huyen de Ucrania; la nueva postura gubernamental sobre el Sahara y los últimos hechos "lamentables" ocurridos en las costas españolas; la llegada de extranjeros al Hierro Melilla junto con las reformas previstas para el presente año deben ser abordadas con un enfoque de derechos humanos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

El Seminario pretende la consecución de varios resultados de aprendizaje. Por una parte, favorecer el entendimiento y la comprensión sobre la complejidad de factores que intervienen en el fenómeno migratorio. Además, pretende impulsar la reflexión sobre la necesidad de revertir esa tensión en instrumentos concretos que permitan conciliar la transformación de la política migratoria, en especial la resolución de la crisis de los refugiados, adoptando la protección temporal como una forma de protección internacional.

Igualmente, se plantea centrar la reflexión general en la visión o estudio específico de sectores concretos como la mujer y la violencia, cuya protección debe ser proyectada con independencia tanto de la situación jurídica como del lugar de residencia.

De esta forma, el objetivo se centra en que, a la finalización del seminario, los participantes sean capaces de identificar los principios que subyacen el fenómeno migratorio y valorar su impacto sobre las actividades humanas y el bienestar de los migrantes y el eventual cumplimiento de la normativa vigente, especialmente los textos que recogen los derechos humanos.

La jornada, que se realiza gracias a la colaboración de la Junta y el Ayuntamiento de León, se desarrollará de manera presencial y online con una duración de 12,5 horas y los participantes podrán reconocer 0'5 créditos ECTS.