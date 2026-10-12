La ULE proyectará este martes en El Albéitar el corto 'Polígono X' con un debate abierto sobre inmigración

Cartel de la actividad de este martes en torno a la inmigración, que incluye un diálogo y la proyección del corto 'Polígono X' en El Albéitar. - ULE

LEÓN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de León (ULE) ha organizado, en colaboración con Europe Direct León, un programa educativo articulado alrededor del cortometraje 'Polígono X', del director leonés Néstor López, que se proyectará en el Ateneo Cultural El Albéitar este martes, 13 de octubre, y dará lugar a un debate sobre la inmigración.

El corto, protagonizado por el actor Juan José Ballesta, ha sido seleccionado con el fin de "fomentar el pensamiento crítico, la competencia intercultural y el compromiso con los derechos humanos, sensibilizando a la ciudadanía sobre las realidades sociales vinculadas a la inmigración, el racismo y la xenofobia".

La ULE ha recordado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la inmigración constituye uno de los fenómenos sociales de mayor calado en el siglo XXI, si bien percepción pública sobre este colectivo "continúa condicionada en muchos ámbitos por estereotipos, prejuicios y discursos de odio que dificultan la convivencia democrática".

Tras haber sido objeto de análisis y debate por parte de alumnado de las facultades de Educación, Derecho y Ciencias Económicas de la ULE, que en jornadas previas han tenido ocasión de ver el corto y debatir sobre el tema, 'Polígono X' será proyectado en el Ateneo Cultural El Albéitar este martes a las 20.30 horas.

La proyección irá seguida de un diálogo abierto a la participación de todas las personas que lo deseen, que contará con presencia destacada de representantes de organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno en el acompañamiento a la población migrante en León, tales como ACCEM, Auryn, Cáritas Diocesana de León, Fundación Secretariado Gitano, InGénero, Isadora Duncan, Valponasca y Voluntariado San Juan de Dios.

Este espacio de debate permitirá profundizar en las principales dificultades administrativas y sociales que encuentran las personas migrantes al llegar a España, analizar el impacto que provocan las campañas de desinformación, y dar a conocer los recursos de acogida e integración disponibles en la provincia.

Además, se visibilizarán experiencias comunitarias de integración exitosas y se debatirá el papel de las universidades, los medios y la ciudadanía en la prevención de la discriminación, tal y como ha detallado la institución académica.