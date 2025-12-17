La ULE reconoce la "brillante trayectoria" de César de la Fuente y Sergio Boixo, que serán nombrados Honoris Causa

Claustro de Doctores de la ULE, que ha aprobado la concesión del grado Doctor Honoris Causa a César de la Fuente y Sergio Boixo. - ULE

LEÓN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de Doctores de la Universidad de León (ULE) ha aprobado este miércoles por asentimiento la concesión del grado Doctor Honoris Causa al científico César de la Fuente Núñez, egresado de la ULE y doctor catedrático en la Universidad de Pennsylvania (EEUU) y al ingeniero leonés Sergio Boixo Castrillo, director de computación cuántica de Google, por su "brillante trayectoria".

Con este trámite se culmina un procedimiento que el pasado mes de octubre logró la unanimidad del Consejo de Gobierno, donde se reconoció la "brillante trayectoria académica y el prestigio internacional" de ambos investigadores, referentes mundiales en los ámbitos de la computación cuántica y la biomedicina.

La ceremonia solemne de investidura se celebrará previsiblemente el próximo 13 de febrero, en un acto académico en el que la Universidad de León incorporará a su claustro de Doctores Honoris Causa a dos figuras "de primer nivel" científico y con una destacada vinculación con la institución.

Así lo ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que entiende que la ceremonia "simboliza el reconocimiento unánime de la institución al talento y a la excelencia científica" de Sergio Boixo y César de la Fuente. Su incorporación como Doctores Honoris Causa es, según ha apuntado, "un auténtico lujo" para la ULE y un "referente" para toda la comunidad universitaria.

César de la Fuente Núñez, licenciado en Biotecnología por la ULE, lidera en la actualidad en EEUU un equipo "pionero" en el ámbito mundial en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) para el desarrollo de nuevos medicamentos, mientras que Sergio Boixo Castrillo encabeza investigaciones que están abriendo nuevas fronteras en la resolución de problemas "imposibles" para los ordenadores tradicionales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con estos nombramientos la Universidad de León pretende reforzar su compromiso con la excelencia científica y el reconocimiento del talento investigador con impacto global y alcanzaría las 59 personas distinguidas, tras el nombramiento en el año 2024 de Manuel Atienza Rodríguez, Dionisio Llamazares Fernández y Laura María Lechuga Gómez, hasta ahora la primera mujer distinguida por la ULE con este reconocimiento.

CÉSAR DE LA FUENTE

César de la Fuente Núñez (A Coruña, 1986) lidera el 'Machine Biology Group' en la University of Pennsylvania (EEUU), un equipo pionero que combina biología, ingeniería e IA para diseñar nuevos fármacos. Sus investigaciones se centran en el desarrollo de medicamentos capaces de combatir infecciones, algunas de ellas resistentes, con el potencial de salvar millones de vidas en todo el mundo.

Licenciado en Biotecnología por la ULE y doctor en Microbiología e Inmunología por la University of British Columbia (Canadá), ha realizado estancias de investigación y formación en destacados centros como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en EEUU y es autor de casi un centenar de artículos científicos.

En marzo de 2024 fue nombrado Alumni Destacado por la ULE y meses más tarde descubría una placa en su honor que instaló la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales en el Laboratorio Ambiental.

Los resultados de sus investigaciones han recibido numerosas distinciones. En 2019 fue reconocido por el MIT Technology Review como uno de los innovadores más importantes del mundo por "digitalizar la evolución para crear antibióticos mejores" y en 2021 recibió el Premio Princesa de Girona Investigación.

SERGIO BOIXO

Sergio Boixo Castrillo (León, 1973) es una de las figuras más influyentes en el ámbito internacional en el campo de la computación cuántica. Licenciado en Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con estudios en Filosofía y Matemáticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), obtuvo el doctorado en Física por la University of New Mexico.

Desde 2013 forma parte de Google Quantum AI, donde lidera el grupo de Teoría de Computación Cuántica y ha participado en "hitos" como la demostración de la "ventaja cuántica", capaz de resolver problemas que los ordenadores tradicionales no pueden afrontar.

Mantiene una estrecha vinculación con la ULE, con la que colabora en actividades académicas y de divulgación científica. El pasado mes de mayo impartió en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeronáutica una sesión especializada sobre su experiencia en el campo de la computación cuántica, "clave" para abordar problemas que hoy son imposibles para los ordenadores tradicionales.