La ULE recorre la evolución de la cartografía a través de 110 piezas "fundamentales" para gestionar el territorio

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, durante la inauguración de la exposición ‘Cuando el planeta se hace mapa desde la Geografía’. - ULE

LEÓN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad e Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acoge desde este lunes la muestra 'Cuando el planeta se hace mapa desde la Geografía', que reúne cerca de 110 piezas que recorren la evolución de la cartografía desde sus orígenes hasta la actualidad a través de mapas históricos, relieves en tres dimensiones, cartografía geológica o antiguos mapas escolares elaborados sobre pizarra; herramientas "fundamentales" para analizar y gestionar el territorio.

Así lo ha expresado en el acto inaugural la rectora de la ULE, Nuria González, que ha explicado cómo la muestra permite descubrir que los mapas han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, además de destacar la necesidad de contar con mapas y, sobre todo, con geógrafos capaces de elaborarlos, interpretarlos y utilizarlos para transformar la información territorial en decisiones que mejoren la vida de la sociedad.

En este sentido, ha puesto en valor la formación de profesionales en este ámbito, como la que ofrece la Universidad de León a través del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. En esta misma idea ha incidido el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, que se ha referido al destacado trabajo del profesorado del departamento de Geografía y Geología para impulsar esta exposición "de gran valor" pedagógico e histórico.

Ambos han coincidido en subrayar el papel de la cartografía en un contexto internacional marcado por importantes cambios geopolíticos. "Los mapas permiten representar en muy poco espacio la situación de los territorios, las fronteras o los conflictos que marcan la actualidad mundial", ha señalado el decano.

El recorrido que propone la exposición, según ha explicado Rosa Blanca González, una de las coordinadoras de la exposición, permite observar cómo la cartografía ha evolucionado desde sus primeras representaciones hasta los mapas que se elaboran actualmente en el propio departamento, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

LA CARTOGRAFÍA, ANTERIOR A LA ESCRITURA

Al respecto, ha puntualizado que muchos estudios señalan que la cartografía fue incluso anterior a la escritura, porque la necesidad de localizar recursos o asentamientos estratégicos se plasmaba primero en un mapa.

Entre las piezas expuestas se encuentran mapas históricos de gran valor, como un ejemplar del siglo XIX relacionado con el antiguo imperio de Alejandro Magno, así como una reconstrucción tridimensional de época republicana que muestra cómo ya entonces se representaba el territorio en tres dimensiones. También se puede ver el primer mapa geológico completo de la Península Ibérica.

La exposición incluye además antiguos mapas murales utilizados en la enseñanza de la geografía a finales del siglo XIX y principios del XX, algunos de ellos elaborados sobre pizarra, así como cartografía temática más reciente desarrollada en la propia Universidad.

FONDOS

Los fondos proceden de distintas facultades y departamentos de la Universidad de León, entre ellas de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y la Facultad de Educación, depositados en el Museo de Colecciones, así como de otras instituciones como el IES Padre Isla, que ha cedido parte de su colección histórica o el Instituto Geográfico Nacional, que ha aportado también maquetas tridimensionales.

La muestra, organizada además por los profesores Javier Ordás y Carlos Relea, podrá ser visitada por estudiantes y visitantes durante aproximadamente un mes en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras.