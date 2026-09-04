ULE refuerza su colaboración con el CAR para convertir a León en referente de preparación del rugby de alto rendimiento

La selección española de rugby 7 en las instalaciones de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León ha reforzado su colaboración con el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para convertir a la ciudad leonesa en referente de preparación del rugby de alto rendimiento.

Las instalaciones deportivas de la ULE han acogido en los últimos días la concentración de la selección española absoluta de Rugby 7, actual tercera clasificada del mundo, que supone el punto de partida de un proyecto de preparación y evaluación del rendimiento impulsado por la Real Federación Española de Rugby (RFER) en colaboración con el CAR de León, la Universidad y el Ayuntamiento de la capital leonesa.

La iniciativa busca establecer en León un entorno estable para la preparación de las selecciones nacionales de rugby, mediante el aprovechamiento de las instalaciones y los recursos técnicos disponibles y con la previsión de que, progresivamente, puedan incorporarse otros equipos de la Federación.

El Rugby 7 masculino es el primero en sumarse a esta dinámica, que contempla también la llegada de las selecciones femeninas y de categorías inferiores y, en el futuro, del equipo de Rugby 15, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este proyecto la ULE aporta sus instalaciones deportivas y su capacidad técnica y académica, especialmente a través de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de su experiencia en la valoración del rendimiento. Así lo ha destacado el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, que ha remarcado la importancia de estrechar la relación con el Consejo Superior de Deportes y el CAR de León. "Para nosotros es un orgullo poner estas instalaciones al servicio de un proyecto de este tipo y seguir estrechando la relación con el Consejo Superior de Deportes, el CAR de León y el Ayuntamiento", ha incidido.

REFERENCIA EN EL DEPORTE

En esta misma línea se ha pronunciado el alcalde de León, José Antonio Díez, que ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento, la Universidad, el CAR y la Federación Española de Rugby, que permite a la ciudad acoger no solo competiciones y eventos, sino también concentraciones de equipos de élite. "Queremos que León sea una ciudad de referencia en el deporte", ha señalado Díez, y ha puesto de en valor las condiciones de la ciudad y sus instalaciones para desarrollar este tipo de iniciativas.

Por su parte, el director del CAR de León, Daniel Mateos, ha resaltado la colaboración entre las distintas instituciones y ha apuntado que esta coordinación permite poner los recursos de León al servicio de proyectos de alto rendimiento: "No tenemos solo muy buenas instalaciones, sino también una capacidad de gestión que nos permite llegar a acuerdos con la Universidad y el Ayuntamiento y trabajar todos en una misma línea".

CAMPAMENTO BASE

Al mismo tiempo, ha expresado que el objetivo es que el CAR de León pueda convertirse en un campamento base para los distintos equipos nacionales de rugby, acompañando a la Federación en los retos deportivos que tiene por delante.

Por su parte, el responsable de rendimiento de la Real Federación Española de Rugby, Manuel García Sillero, ha agradecido la colaboración de las instituciones leonesas y ha destacado las facilidades encontradas para desarrollar el trabajo de preparación y valoración del rendimiento. "No es fácil encontrar todo tipo de facilidades como las que hemos encontrado a la hora de realizar pruebas físicas, ni técnicos tan bien cualificados", ha manifestado, y ha confiado en que esta concentración haya sido "la primera de muchas".

La elección de León como punto de partida de este proyecto coincide además con un momento especialmente relevante para el Rugby 7 español, que afronta ahora su proceso de clasificación olímpica, mientras que el rugby nacional tiene también por delante otros retos como la preparación del Mundial de Australia 2027 de Rugby 15.