La ULE refuerza el Programa de Apoyo Psicológico a estudiantes y amplía de dos a cuatro el equipo de profesionales

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), consciente de la importancia de cuidar la salud mental de su comunidad universitaria, ha reforzado el Programa de Apoyo Psicológico situándolo en el "epicentro" de su estrategia de promoción de la salud y consolidándose como una pieza "clave" para acompañar a los estudiantes en momentos de dificultad emocional, para lo cual ha incrementado de dos a cuatro el equipo de psicólogos especializados.

Esta ampliación permite ofrecer una atención más personalizada y flexible, garantizando que cada estudiante encuentre el acompañamiento que necesita en el momento más adecuado.

Así lo ha puesto de manifiesto la directora del área de Universidad Saludable, Elena Fernández, quien ha destacado que este servicio constituye una de las apuestas del actual equipo de gobierno y del que depende directamente el Gabinete psicológico de la ULE, un recurso gratuito y confidencial al alcance de todos los estudiantes que lo necesiten de los dos campus de Vegazana y Ponferrada.

Fernández ha recordado que el objetivo principal es acompañar a los jóvenes en momentos de dificultad emocional y ofrecerles herramientas para afrontar situaciones como la ansiedad, los ataques de pánico o el proceso de adaptación a la vida universitaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Queremos que los estudiantes sepan que no están solos. El gabinete está ahí para escuchar, orientar y ayudar a encontrar soluciones. Es fundamental que quienes se sientan sobrepasados den el paso de pedir ayuda, porque hacerlo es una muestra de valentía y el primer paso para recuperarse", ha subrayado Fernández, que ha recordado que cuidar de la salud mental debe ser uno de los mayores retos de toda universidad.

CONFIDENCIALIDAD Y FLEXIBILIDAD.

El servicio se organiza de manera flexible, adaptando tanto la frecuencia como los horarios de las sesiones a las necesidades de cada persona. La solicitud se realiza de forma anónima a través de un formulario disponible en la página web (enlace) de la Universidad. Una vez recibida, el gabinete contacta directamente con el estudiante para fijar la cita, garantizando la plena confidencialidad del paciente.

La ansiedad se sitúa en el principal motivo de consulta de los estudiantes de la ULE, seguido por los ataques de pánico, problemas, que según destaca Martín, uno de los psicólogos que conforman el servicio psicológico, se intensifican en el primer trimestre del curso académico.

Al respecto, ha señalado que la etapa universitaria supone para muchos estudiantes un tiempo lleno de oportunidades, pero también de incertidumbres, de presión académica, de adaptación a una nueva ciudad, la soledad o de falta de referentes cercanos que pueden convertirse en factores de vulnerabilidad emocional.

"Muchos jóvenes llegan a la universidad sin un equilibrio emocional consolidado, tienen que afrontar vivir solos por primera vez y se enfrentan a una presión académica y social que no siempre saben manejar. Por eso octubre, noviembre y diciembre son meses especialmente sensibles", ha puntualizado.

"UN ACTO DE VALENTÍA"

El principal problema es la resistencia que aún presentan muchos jóvenes a la hora de acudir al psicólogo, marcado por prejuicios o la falsa idea de que pedir ayuda es signo de debilidad. Este "estigma" es el que quiere romper la Universidad de León, desde donde se anima a todos los estudiantes a acudir al gabinete psicológico porque "cuidar la salud mental es un acto de valentía".

Además de la atención directa a los estudiantes el servicio ofrece en esta nueva etapa asesoramiento al área de Universidad Saludable en el diseño de campañas de sensibilización y promoción del bienestar emocional para difundir al conjunto de la comunidad universitaria, fomentar la detección temprana de señales de alerta y normalizar el hecho de pedir ayuda.

DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

Este mensaje cobra especial relevancia en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre y al que la Universidad de León se ha sumado con el objetivo de sensibilidad y ofrecer herramientas prácticas para saber cómo actuar ante posibles conductas suicidas.

El suicidio se considera actualmente un grave problema de salud pública que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes adultos, llegando a convertirse en una de las principales causas de muerte en estas edades. Según un informe del Ministerio de Universidades (CIBERSAM, 2023), uno de cada cinco estudiantes universitarios presenta ideación suicida, mientras que otros estudios internacionales confirman que el suicidio es la segunda causa de muerte más frecuente entre universitarios.

DETECCIÓN.

En este contexto, la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS) destaca la importancia de detectar señales de alerta (ya sean verbales o no verbales) y de conectar con las personas que atraviesan una situación de sufrimiento. Detectar puede significar prestar atención a comentarios sobre desesperanza, aislamiento o inutilidad, así como a cambios bruscos de conducta, autolesiones o consumo problemático de sustancias.

En este contexto, Fernández ha recordado que todas las personas pueden desempeñar un papel "clave", detectando cambios de comportamiento, escuchando y acompañando a quienes lo necesitan. "La prevención del suicidio no es solo tarea de los profesionales, sino también de cada uno de nosotros como compañeros, amigos o profesores", ha recalcado.

Con la ampliación del gabinete psicológico y el impulso de estas campañas de sensibilización, la Universidad de León pretende reafirmar su compromiso de cuidar la salud mental de su alumnado y de consolidarse como una institución promotora de salud que mira "más allá" de la formación académica, fomentando también el bienestar personal y social de sus estudiantes.